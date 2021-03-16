Стало известно, смогут ли «Кайрат» и другие клубы играть в Алматы во время красной зоны
В городе выйдет новое поставновление.
В городе выйдет новое поставновление.
Матчи
Как сообщает
Так, согласно новому документу, матчи КПЛ смогут проводиться без зрителей при обязательном тестировании участников на COVID-19.
Напомним, что 20 марта в Алматы домашний матч чемпионата Казахстана против «Тобола» будет проводить «Актобе».
«Кайрат» же днем ранее сыграет в Кызылорде с «Кайсаром». Ближайший домашний матч у подопечных Алексея Шпилевского запланирован на