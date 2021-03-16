Стало известно, смогут ли «Кайрат» и другие клубы играть в Алматы во время красной зоны

Матчи OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, которые должны состояться в Алматы, не будут отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и вхождения города в красную зону.

Команда Кайрат

Как сообщает телеграм-канал ALIBEKOV, новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина вступит в силу с 20 марта.

Так, согласно новому документу, матчи КПЛ смогут проводиться без зрителей при обязательном тестировании участников на COVID-19.

Напомним, что 20 марта в Алматы домашний матч чемпионата Казахстана против «Тобола» будет проводить «Актобе».