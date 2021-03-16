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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, смогут ли «Кайрат» и другие клубы играть в Алматы во время красной зоны

В городе выйдет новое поставновление.

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Матчи OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, которые должны состояться в Алматы, не будут отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и вхождения города в красную зону.

Команда
Кайрат

Как сообщает телеграм-канал ALIBEKOV, новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина вступит в силу с 20 марта.

Так, согласно новому документу, матчи КПЛ смогут проводиться без зрителей при обязательном тестировании участников на COVID-19.

Напомним, что 20 марта в Алматы домашний матч чемпионата Казахстана против «Тобола» будет проводить «Актобе».

«Кайрат» же днем ранее сыграет в Кызылорде с «Кайсаром». Ближайший домашний матч у подопечных Алексея Шпилевского запланирован на 4—5 апреля.

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