«Он давно стоит на месте». Понсе прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал переход российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал переход российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Кокорин провел со “Спартаком” не так много времени. Видно, что он качественный игрок, но давно стоит на месте. Он удивил меня, когда объявил о своем переходе в “Фиорентину”. Мы были на обеде на сборах в Дубае, Александр внезапно встал
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января. По данным СМИ, сумма трансфера составила 4,5 млн евро.
«Фиорентина» после 27 туров занимает 13-е место в таблице итальянского чемпионата, набрав 29 очков.