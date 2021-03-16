«Он давно стоит на месте». Понсе прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

«Кокорин провел со “Спартаком” не так много времени. Видно, что он качественный игрок, но давно стоит на месте. Он удивил меня, когда объявил о своем переходе в “Фиорентину”. Мы были на обеде на сборах в Дубае, Александр внезапно встал из-за стола и сказал, что уезжает в Италию. Он тренировался, адаптировался к команде, но мы счастливы, что он перешел в другую отличную команду», — цитирует Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.