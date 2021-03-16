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21:25 (мск), источник: Sport24

«Он давно стоит на месте». Понсе прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал переход российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

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«Кокорин провел со “Спартаком” не так много времени. Видно, что он качественный игрок, но давно стоит на месте. Он удивил меня, когда объявил о своем переходе в “Фиорентину”. Мы были на обеде на сборах в Дубае, Александр внезапно встал из-за стола и сказал, что уезжает в Италию. Он тренировался, адаптировался к команде, но мы счастливы, что он перешел в другую отличную команду», — цитирует Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января. По данным СМИ, сумма трансфера составила 4,5 млн евро.

«Фиорентина» после 27 туров занимает 13-е место в таблице итальянского чемпионата, набрав 29 очков.

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