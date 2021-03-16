В ворота «Барселоны» в этом сезоне поставили 11 пенальти. Лишь у 1 клуба в топ-5 лигах Европы результат хуже

Единственный мяч в этой игре «Барселона» пропустила с пенальти. Как сообщает El Mundo Deportivo, этот пенальти стал 11-м, назначенным в ворота «Барселоны» в сезоне-2020/21. По информации источника, это второй показатель в топ-5 национальных чемпионатах Европы (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1). Из 96 клубов перечисленных лиг в ворота лишь одного — «Монпелье» — пенальти назначали чаще — 12 раз.