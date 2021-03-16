Состоялись первые матчи финального этапа «Кожаного мяча»

Результаты первого игрового дня:
Младшая группа (2010−2011 г. р.).
«Юность» (Гродненская обл.) — «Гайна» (Минская обл.) — 10:1,
«Спартак» (Минск) — «Поставы» — 9:0,
«Птичь» (Могилевская обл.) — «Партизан» (Минск) — 14:4,
«Юниоры» (Гомельская обл.) — «Жабинка» — 6:0.
Средняя группа (2008−2009).
«Медведи» (Гродненская обл.) — «Сатурн» (Минская обл.) — 13:0,
«Олимпия» (Минск) — «Лиозно» — 4:1,
«Торпедо» (Могилев) — «Фрунзенец» (Минск) — 0:3,
«Полесье» (Гомельская обл.) — «Витовт» (Брестская обл.) — 0:0.
Старшая группа (2006−2007).
«Алмаз» (Гродно) — «Легионер Жодино» — 16:1,
«Сябры» (Минск) — «Юность» (Витебская обл.) — 7:1,
«Ветразь» (Могилевская обл.) — «Партизан» (Минск) — 4:5,
«Юниоры» (Гомельская обл.) — «Полесье» (Брестская обл.) — 2:2.
«Надежда» (Гродненская обл.) — «Городея» — 10:0,
«Орлята» (Минск) — «Шумилино» — 11:5,
«Торпедо» (Могилев) — «Олимпия» (Минск) — 1:13,
«Метеоры» (Гомель) — «Комета» (Брестская обл.) — 3:1.
После финиша группового этапа 19 марта пройдут стыковые матчи за итоговые места.
Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.
Традиционно организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация «Белорусская федерация футбола» и БРСМ.