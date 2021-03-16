Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17.03
Торино
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
17.03
Ротор
Ростов
Футбол. Премьер-лига
17.03
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
17.03
ЦСКА
Зенит
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
21:28 (мск), источник: БЕЛТА

Состоялись первые матчи финального этапа «Кожаного мяча»

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня стартовал финальный этап республиканских футбольных соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Результаты первого игрового дня:

Мальчики.

Младшая группа (2010−2011 г. р.).

«Юность» (Гродненская обл.) — «Гайна» (Минская обл.) — 10:1,

«Спартак» (Минск) — «Поставы» — 9:0,

«Птичь» (Могилевская обл.) — «Партизан» (Минск) — 14:4,

«Юниоры» (Гомельская обл.) — «Жабинка» — 6:0.

Средняя группа (2008−2009).

«Медведи» (Гродненская обл.) — «Сатурн» (Минская обл.) — 13:0,

«Олимпия» (Минск) — «Лиозно» — 4:1,

«Торпедо» (Могилев) — «Фрунзенец» (Минск) — 0:3,

«Полесье» (Гомельская обл.) — «Витовт» (Брестская обл.) — 0:0.

Старшая группа (2006−2007).

«Алмаз» (Гродно) — «Легионер Жодино» — 16:1,

«Сябры» (Минск) — «Юность» (Витебская обл.) — 7:1,

«Ветразь» (Могилевская обл.) — «Партизан» (Минск) — 4:5,

«Юниоры» (Гомельская обл.) — «Полесье» (Брестская обл.) — 2:2.

Девочки (2009−2011).

«Надежда» (Гродненская обл.) — «Городея» — 10:0,

«Орлята» (Минск) — «Шумилино» — 11:5,

«Торпедо» (Могилев) — «Олимпия» (Минск) — 1:13,

«Метеоры» (Гомель) — «Комета» (Брестская обл.) — 3:1.

После финиша группового этапа 19 марта пройдут стыковые матчи за итоговые места.

Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Традиционно организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация «Белорусская федерация футбола» и БРСМ.

 Гороскоп на май 2020
Лиза Арзамасова блеснула стройной фигурой в бикини и очаровала сеть (Фото)
Большая трагедия в российском хоккее. Шайба унесла жизнь игрока
Отзаявленный бразилец тренируется с основой «Спартака»
Олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры
Нурмагомедов остался лидером рейтинга UFC
Гимн ИИХФ вместо «Катюши»: с чем Россия поедет на хоккейный ЧМ
«Манчестер Сити» играет с «Боруссией» (М) в ЛЧ (трансляция)
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь