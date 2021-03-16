Экс-защитник «Ювентуса» — о бывшем клубе: Позорная команда, где Роналду руководит раздевалкой

«У них позорная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся двумя феноменами, но они выиграли девять титулов в четвертой лиге мира. Они обыграли находившуюся на спаде “Барселону”, а на следующий день газеты писали, что “Ювентус” теперь — команда наивысшего уровня. Да ладно. Руководство клуба только все портит. Они уволили Аллегри, чтобы назначить Сарри, но его выгнали после одного сезона, потому что Роналду и его одноклубники руководят раздевалкой. Есть ощущение, что игроки влияют на процессы в клубе, что не хорошо. Не они должны принимать решения», — сказал Бруно в интервью Tiki Taka.
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов от «Порту» на стадии 1/8 финала, а в Серии А на 10 очков отстает от лидирующего «Интера», хотя и имеет игру в запасе.