Экс-защитник «Ювентуса» — о бывшем клубе: Позорная команда, где Роналду руководит раздевалкой

«У них позорная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся двумя феноменами, но они выиграли девять титулов в четвертой лиге мира. Они обыграли находившуюся на спаде “Барселону”, а на следующий день газеты писали, что “Ювентус” теперь — команда наивысшего уровня. Да ладно. Руководство клуба только все портит. Они уволили Аллегри, чтобы назначить Сарри, но его выгнали после одного сезона, потому что Роналду и его одноклубники руководят раздевалкой. Есть ощущение, что игроки влияют на процессы в клубе, что не хорошо. Не они должны принимать решения», — сказал Бруно в интервью Tiki Taka.