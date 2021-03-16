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21:59 (мск), источник: Sport24

Экс-защитник «Ювентуса» — о бывшем клубе: Позорная команда, где Роналду руководит раздевалкой

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал туринцев и чрезмерную, на его взгляд, влиятельность нападающего Криштиану Роналду на процессы в клубе.

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«У них позорная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся двумя феноменами, но они выиграли девять титулов в четвертой лиге мира. Они обыграли находившуюся на спаде “Барселону”, а на следующий день газеты писали, что “Ювентус” теперь — команда наивысшего уровня. Да ладно. Руководство клуба только все портит. Они уволили Аллегри, чтобы назначить Сарри, но его выгнали после одного сезона, потому что Роналду и его одноклубники руководят раздевалкой. Есть ощущение, что игроки влияют на процессы в клубе, что не хорошо. Не они должны принимать решения», — сказал Бруно в интервью Tiki Taka.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов от «Порту» на стадии 1/8 финала, а в Серии А на 10 очков отстает от лидирующего «Интера», хотя и имеет игру в запасе.

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