Федерация футбола Испании требует отстранить Тебаса от должности президента Ла Лиги

Как сообщает La Voz de Galicia, в 22-страничном письме, подписанном вице-президентом RFEF Эльвирой Андресом Монте и главой юридического отдела Педро Гонсалесом Сегурой, осуждается серия действий Тебаса, «представляющих собой серьезные и очень серьезные правонарушения». На фоне этого RFEF просит возбудить дисциплинарное производство в связи с предполагаемым совершением Тебасом серьезных правонарушений и отстранить функционера от должности президента Ла Лиги.