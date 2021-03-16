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22:03 (мск), источник: Sport24

Федерация футбола Испании требует отстранить Тебаса от должности президента Ла Лиги

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась в Высший спортивный совет (CSD) страны с просьбой инициировать соответствующие процедуры для отстранения президента Ла Лиги Хавьера Тебаса от занимаемой должности.

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Источник: AP 2020

Как сообщает La Voz de Galicia, в 22-страничном письме, подписанном вице-президентом RFEF Эльвирой Андресом Монте и главой юридического отдела Педро Гонсалесом Сегурой, осуждается серия действий Тебаса, «представляющих собой серьезные и очень серьезные правонарушения». На фоне этого RFEF просит возбудить дисциплинарное производство в связи с предполагаемым совершением Тебасом серьезных правонарушений и отстранить функционера от должности президента Ла Лиги.

Запрос основан на утверждениях о причастности Тебаса к «Фуэнлабраде» — его сын входил в совет директоров клуба из Сегунды, и «Гранаде» — в руководство клуба входит Хавьер Арангурен, который также является менеджером двух компаний, администратором которых является сын Тебаса.

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