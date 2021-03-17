«Астана» сделала предложение футболисту московского «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов мог покинуть московский клуб во время зимнего трансферного окна и продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ef3d5116bea10bdc7c6" data-vnd="4ef3d5116bea10bdc7c6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ef3d5116bea10bdc7c6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Спартак

Агент футболиста Павел Андреев подтвердил Metaratings.ru, что у вратаря было предложение из «Астаны». Однако Селихов отклонил его, решив остаться в российском клубе.

«Саша действительно отказался переходить в “Астану”. Мы решили, что на текущем этапе так будет лучше», — заявил Андреев.

В нынешнем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча за основную команду «Спартака». Восстановившись от травмы, из-за которой он пропустил более полугода, голкипер выступает за «Спартак-2». В ФНЛ он провел семь матчей, в которых пропустил семь голов и одну игру отыграл «на ноль». Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.