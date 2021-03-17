«Астана» сделала предложение футболисту московского «Спартака»
Ранее казахстанский клуб пытался заполучить еще одного игрока «красно-белых».
Ранее казахстанский клуб пытался заполучить еще одного игрока «красно-белых».
Голкипер «Спартака» Александр Селихов мог покинуть московский клуб во время зимнего трансферного окна и продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Агент футболиста Павел Андреев подтвердил Metaratings.ru, что у вратаря было предложение из «Астаны». Однако Селихов отклонил его, решив остаться в российском клубе.
«Саша действительно отказался переходить в “Астану”. Мы решили, что на текущем этапе так будет лучше», — заявил Андреев.
В нынешнем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча за основную команду «Спартака». Восстановившись от травмы,
Ранее сообщалось, что от перехода в «Астану» отказался другой игрок «Спартака» — защитник Илья Кутепов.