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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сделала предложение футболисту московского «Спартака»

Ранее казахстанский клуб пытался заполучить еще одного игрока «красно-белых».

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Спартака» Александр Селихов мог покинуть московский клуб во время зимнего трансферного окна и продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Спартак

Агент футболиста Павел Андреев подтвердил Metaratings.ru, что у вратаря было предложение из «Астаны». Однако Селихов отклонил его, решив остаться в российском клубе.

«Саша действительно отказался переходить в “Астану”. Мы решили, что на текущем этапе так будет лучше», — заявил Андреев.

В нынешнем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча за основную команду «Спартака». Восстановившись от травмы, из-за которой он пропустил более полугода, голкипер выступает за «Спартак-2». В ФНЛ он провел семь матчей, в которых пропустил семь голов и одну игру отыграл «на ноль». Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что от перехода в «Астану» отказался другой игрок «Спартака» — защитник Илья Кутепов.

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