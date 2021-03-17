Новичок КПЛ объявил о трансфере призера европейского чемпионата

Футбольный клуб «Туран» сообщил о переходе сербского защитника Стефана Живковича, который провел первую тренировку в его составе. 30-летний легионер предыдущий сезон отыграл в «Жетысу».

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О деталях контракта не уточняется. Хотя, по данным Transfermarkt, он подписан до конца года.

В КПЛ Живкович также играл за «Атырау» и «Иртыш».

Является воспитанником знаменитого сербского клуба «Црвена Звезда». На родине выступал за «Ресник», «Хайдук» (Белград), «Борац» (Чачак) и «Чукарички», в составе которого стал бронзовым призером в сезоне-2015/16.