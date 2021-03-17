Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Ростов
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:00
Севилья
Эльче
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Атлетико
Футбол. Еврокубки
16.03
Манчестер Сити
Боруссия М
20
Футбол. Еврокубки
16.03
Реал
Аталанта
31
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
11:10 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ объявил о трансфере призера европейского чемпионата

Легионер имеет опыт игры в Казахстане.

Наверх

Футбольный клуб «Туран» сообщил о переходе сербского защитника Стефана Живковича, который провел первую тренировку в его составе. 30-летний легионер предыдущий сезон отыграл в «Жетысу».

Читайте также
Дебютант КПЛ подписал восемь игроков

О деталях контракта не уточняется. Хотя, по данным Transfermarkt, он подписан до конца года.
В КПЛ Живкович также играл за «Атырау» и «Иртыш».

Является воспитанником знаменитого сербского клуба «Црвена Звезда». На родине выступал за «Ресник», «Хайдук» (Белград), «Борац» (Чачак) и «Чукарички», в составе которого стал бронзовым призером в сезоне-2015/16.

Напомним, что в первом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана «Туран» сыграл вничью с «Астаной» (2:2). В следующем туре, 20 марта, клуб из Туркестана сыграет на выезде с «Жетысу».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Миранчук вылетел из ЛЧ. Судьи снова были на стороне «Реала»?
Двухметровый американец отправил Малкина к врачам
ЦСКА даст бой «Зениту»: ставим с коэффициентами от 10 и выше
Овечкин дождался жену из России и продолжил крушить рекорды
Капризов помог «Миннесоте» забить 4000-й гол
«Астана» сделала предложение футболисту московского «Спартака»
Фил Эспозито назвал Овечкина фантастическим хоккеистом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь