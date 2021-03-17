Тихонов отреагировал на отказ вратаря московского «Спартака» переходить в «Астану»
Россиянин возглавил северян осенью прошлого года.
Россиянин возглавил северян осенью прошлого года.
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал отказ голкипера московского «Спартака» Александра Селихова присоединиться к казахстанской команде после закрытия зимнего трансферного окна в России.
«Каждый человек делает свой выбор», — сказал Тихонов Metaratings.ru.
Отказ Селихова от перехода в «Астану» подтвердил агент футболиста Павел Андреев.
Ранее сообщалось, что переходить в «Астану» отказался другой игрок «Спартака» — защитник Илья Кутепов.
Напомним, что Тихонов был назначен тренером «Астаны» 16 октября 2020 года. В первом туре