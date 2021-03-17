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11:26 (мск), источник: Vesti.kz

Тихонов отреагировал на отказ вратаря московского «Спартака» переходить в «Астану»

Россиянин возглавил северян осенью прошлого года.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал отказ голкипера московского «Спартака» Александра Селихова присоединиться к казахстанской команде после закрытия зимнего трансферного окна в России.

Команда
Астана

«Каждый человек делает свой выбор», — сказал Тихонов Metaratings.ru.

Отказ Селихова от перехода в «Астану» подтвердил агент футболиста Павел Андреев.

Ранее сообщалось, что переходить в «Астану» отказался другой игрок «Спартака» — защитник Илья Кутепов.

Напомним, что Тихонов был назначен тренером «Астаны» 16 октября 2020 года. В первом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана-2021 столичная команда сыграла вничью с «Тураном» (2:2). В следующем туре, 19 марта, астанчане дома примут «Каспий».

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