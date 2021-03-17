Неэффективный стартовый натиск и угасающее преимущество. «Кайрат» испытывает проблемы с реализацией в первом тайме

«Кайрат» стартовал в OLIMPBET-чемпионате Казахстана, казалось бы, с уверенной победы над «Жетысу». Однако корреспондент Vesti.kz, анализируя последние матчи алматинцев, приходит к выводу, что атака «желто-черных» нуждается в улучшении.

Южане в количественном плане в атаке располагают едва ли не самым солидным подбором игроков. Безусловно, при определенном уровне сыгранности это должно перерасти в качество. Конечно, говорить сейчас о том, что линия нападения несостоятельна, будет относительно неверным. Впрочем, определенные тенденции наметились.

Команда Кайрат

В трех последних матчах с начала сезона забито семь мячей. Но в первом тайме состоялся только один гол, остальные шесть были зафиксированы во второй половине игры. При этом в начале некоторых матчей преимущество «желто-черных» было очевидным.

Так, в первом тайме игры с «Тоболом» в полуфинале Суперкубка отличился игрок центра поля Небойша Косович. Во второй половине этой встречи забивали форвард Артур Шушеначев и вингер Гулжигит Алыкулов.

По ходу матча за третье место с «Шахтером» Алексею Шпилевскому приходилось бросать в бой основных игроков. Оба мяча действующих чемпионов были оформлены во втором тайме. Один на счету защитника Дениса Полякова, а победный у вингера Штрели Мамбы.

Наконец, в недавнем матче первого тура чемпионата с «Жетысу» алматинцы свое преимущество реализовали во втором тайме, на 69-й и 72-й минутах отличились Косович и Алыкулов. «Желто-черные» выиграли в меньшинстве и с сухим счетом — все атрибуты уверенной победы.

Но определенный накал, драматизм и нервозность уже проглядывались. Выиграть у «Жетысу», который стал скромнее как в финансовом, так и в кадровом плане, действующий чемпион обязан был при любом раскладе. Но будет ли все так благоприятно складываться в играх с более сильными соперниками?

Да, атакующий потенциал «Кайрата» велик. Однако из центральных нападающих забивал только Шушеначев. А самый ранний гол в этом сезоне команде удался лишь на 40-й минуте, то есть практически целый тайм игроки пристреливаются. А во второй половине в прошедших матчах наиболее популярное время для голов с 63-й по 72-ю минуты — в этот период забито четыре мяча из семи. То есть, несмотря на интенсивность, безголевым остается почти половина тайма.

Впереди у «Кайрата» встречи с более сильными по классу соперниками, и здесь сценарии матчей могут отличаться от того, что были с «Жетысу», и быть не совсем благоприятными для «желто-черных» в плане текущего счета, когда для того, чтобы отыграться, будет мало времени. Хотя в Суперкубке «Кайрат» сподобился на эффектные камбэки.