Чемпион КПЛ-2020 нашел новый клуб после ухода из «Кайрата»
Хавбек заполучил долгосрочный контракт.
Хавбек заполучил долгосрочный контракт.
Польский футболист Конрад Вжесиньски вернулся на родину и подписал контракт с «Ягеллонией». Об этом сообщает
Отмечается, что соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
Последним клубом 27-летнего Вжесиньски стал «Кайрат», за который он играл с 2019 года, тогда как в 2020-м помог алматинцам впервые за 16 лет выиграть чемпионство в КПЛ. Всего за «желто-черных», состав которых покинул в декабре, сыграл 43 матча, забив шесть голов и отдав 11 ассистов.
«Ягеллония» занимает 12-е место из 16 в текущем чемпионате Польши, набрав 25 очков в 21 матче.