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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион КПЛ-2020 нашел новый клуб после ухода из «Кайрата»

Хавбек заполучил долгосрочный контракт.

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Польский футболист Конрад Вжесиньски вернулся на родину и подписал контракт с «Ягеллонией». Об этом сообщает пресс-служба клуба из города Белосток.

Отмечается, что соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Последним клубом 27-летнего Вжесиньски стал «Кайрат», за который он играл с 2019 года, тогда как в 2020-м помог алматинцам впервые за 16 лет выиграть чемпионство в КПЛ. Всего за «желто-черных», состав которых покинул в декабре, сыграл 43 матча, забив шесть голов и отдав 11 ассистов.
«Ягеллония» занимает 12-е место из 16 в текущем чемпионате Польши, набрав 25 очков в 21 матче.

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