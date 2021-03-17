Чемпион КПЛ-2020 нашел новый клуб после ухода из «Кайрата»

Последним клубом 27-летнего Вжесиньски стал «Кайрат», за который он играл с 2019 года, тогда как в 2020-м помог алматинцам впервые за 16 лет выиграть чемпионство в КПЛ. Всего за «желто-черных», состав которых покинул в декабре, сыграл 43 матча, забив шесть голов и отдав 11 ассистов.

«Ягеллония» занимает 12-е место из 16 в текущем чемпионате Польши, набрав 25 очков в 21 матче.