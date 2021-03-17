Депутат призвал устроить проверку нового стадиона в Туркестане за 39 миллионов долларов

Глава фракции «Ак жол» Азат Перуашев высказался о плачевном состоянии футбольного стадиона в Туркестане, где состоялся матч первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана между «Астаной» и «Тураном». Его слова приводит zakon.kz.

Строительство арены стартовало в феврале 2019 года. 30 августа 2020-го ее сдали в эксплуатацию. Строительство обошлось в 39 миллионов долларов.

«Бурно обсуждается начало футбольного сезона на водной глади нового стадиона в Туркестане, построенного, как утверждается, за 39 миллионов долларов. Депутаты демпартии “Ак жол” давно обращают внимание на необходимость финансирования детско-юношеского спорта вместо профессиональных клубов», — сказал Перуашев.

В таких условиях, отметил он, не пожелаешь играть ни детям, ни легионерам.

Перуашев сообщил, что в адрес акимата и управления спорта области был направлен запрос с такими вопросами:

Команда Астана

1. Сколько бюджетных средств в действительности ушло на строительство данного стадиона? По данным из открытых источников, в Турции строительство стадиона «Сивас Арена» на 27 тысяч зрителей обошлось в 21 миллион долларов, то есть по 744 доллара на одного зрителя. В Туркестане этот показатель якобы составил более 5,5 тысячи долларов на одного болельщика. Соответствует ли эта информация действительности?

2. Кто принимал в работу данный объект?

3. Кто и за чей счет будет устранять недостатки дренажной системы стадиона, ясно показанные на известном ролике?

4. Судя по всему, на стадионе возможны и иные недостатки. В этой связи необходима повторная проверка качества его строительства и функционирования.

5. Сколько средств выделяется из бюджета области на детско-юношеский спорт, каков в среднем бюджет одной спортивной школы в регионе? Можно ли эти расходы в совокупности сравнить с расходами на данный стадион?

Политик заявил, что в целом такие проблемы — результат монополизации нашей экономики и рынка строительства в частности.

«В последние годы все чаще самые крупные строительные проекты в центре и разных регионах забирают одни и те же компании. Неужели в областях нет местных строителей, готовых возводить объекты дешевле и как минимум не хуже качеством? Даже если так, наверное, пора находить и растить таковых, обучать современным технологиям и методам, выводить на требуемый уровень. Только открытая и честная конкуренция может быть эффективным инструментом в борьбе за качество и доступность любой продукции, включая строительство», — заключил он.