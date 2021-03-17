Владельцы «Ливерпуля» получат около €626 млн при партнерстве с компанией Леброна Джеймса

Джеймс имеет двухпроцентную долю в «Ливерпуле» с 2011 года, которую он приобрел за £4,7 млн ($6,52 млн). Согласно недавней оценке стоимости этого клуба аудиторской компанией KPMG (КПМГ), доля Джеймса превышает сейчас в стоимостном выражении £37 млн ($51,3 млн).

Однако теперь он будет занимать важную роль в компании — владельце «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG). Баскетболист станет совладельцем американской бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс», а также других дочерних компаний FSC. Рост влияния в FSG Джеймса, у которого более 80 млн подписчиков в Instagram, позволит компании, по оценке издания, успешно продвигаться «по пути дальнейшего агрессивного роста».

36-летний баскетболист и его деловой партнер Маверик Картер стали первыми темнокожими партнерами в FSG после увеличения инвестиций в эту группу, капитализация которой оценивается в более чем $6 млрд.

За последние четыре года «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов (2019), чемпионат Англии (2020), клубный чемпионат мира (2020), Суперкубок УЕФА (2019).