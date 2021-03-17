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13:15 (мск), источник: ТАСС

Владельцы «Ливерпуля» получат около €626 млн при партнерстве с компанией Леброна Джеймса

ТАСС, 17 марта. Владельцы английского футбольного клуба «Ливерпуль» получат более €626 млн по соглашению с компанией RedBird Capital Partners, которая работает с баскетболистом Леброном Джеймсом. Об этом сообщает газета The Mirror.

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Источник: AP 2020

Джеймс имеет двухпроцентную долю в «Ливерпуле» с 2011 года, которую он приобрел за £4,7 млн ($6,52 млн). Согласно недавней оценке стоимости этого клуба аудиторской компанией KPMG (КПМГ), доля Джеймса превышает сейчас в стоимостном выражении £37 млн ($51,3 млн).

Однако теперь он будет занимать важную роль в компании — владельце «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG). Баскетболист станет совладельцем американской бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс», а также других дочерних компаний FSC. Рост влияния в FSG Джеймса, у которого более 80 млн подписчиков в Instagram, позволит компании, по оценке издания, успешно продвигаться «по пути дальнейшего агрессивного роста».

36-летний баскетболист и его деловой партнер Маверик Картер стали первыми темнокожими партнерами в FSG после увеличения инвестиций в эту группу, капитализация которой оценивается в более чем $6 млрд.

За последние четыре года «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов (2019), чемпионат Англии (2020), клубный чемпионат мира (2020), Суперкубок УЕФА (2019).

Джеймсу 36 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА (дважды в составе «Майами», по одному разу — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), двукратным победителем Олимпийских игр (2008, 2012). Американский журнал Time в минувшем году удостоил Джеймса звания «Спортсмен года». Редакция издания отметила его участие в общественных кампаниях по борьбе с расовым неравенством в США, а также по повышению активности избирателей. По примеру Джеймса к этой деятельности присоединились многие известные американские спортсмены.

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