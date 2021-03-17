«Перезапустит карьеру полузащитника». В Европе отметили результативную игру футболиста сборной Казахстана
Его клуб одержал крупную победу.
Его клуб одержал крупную победу.
Белорусский инсайдер Владислав Татур в своем
«В активе Владислава Васильева 4 удара/2 в створ, две голевые передачи, семь попыток дриблинга (71 процент успешных). Нет сомнений, “Энергетик” перезапустит карьеру полузащитника», — говорится в сообщении.
«Энергетик-БГУ» в первом туре победил «Сморгонь» со счетом 3:0. В следующем туре, 20 марта, клуб из Минска дома примет «Шахтер» из Солигорска.
Напомним, что Васильев в межсезонье мог вернуться в Казахстан, но в итоге принял решение продолжить карьеру в чемпионате Беларуси.
В прошлом году он играл в брестском «Рухе», в рядах которого стал лучшим игроком в команде по системе «гол+пас» (8+6) и десятым в чемпионате по этому показателю. Еще защищал цвета «Динамо-Бреста».
В октябре 2020-го дебютировал в сборной Казахстана — в Минске в игре против белорусов в Лиге наций.