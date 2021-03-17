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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Перезапустит карьеру полузащитника». В Европе отметили результативную игру футболиста сборной Казахстана

Его клуб одержал крупную победу.

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Белорусский инсайдер Владислав Татур в своем телеграм-канале отметил результативную игру футболиста сборной Казахстана Владислава Васильева за «Энергетик-БГУ» в стартовом матче чемпионата против «Сморгони».

Команда
Энергетик-БГУ

«В активе Владислава Васильева 4 удара/2 в створ, две голевые передачи, семь попыток дриблинга (71 процент успешных). Нет сомнений, “Энергетик” перезапустит карьеру полузащитника», — говорится в сообщении.

«Энергетик-БГУ» в первом туре победил «Сморгонь» со счетом 3:0. В следующем туре, 20 марта, клуб из Минска дома примет «Шахтер» из Солигорска.

Напомним, что Васильев в межсезонье мог вернуться в Казахстан, но в итоге принял решение продолжить карьеру в чемпионате Беларуси.

В прошлом году он играл в брестском «Рухе», в рядах которого стал лучшим игроком в команде по системе «гол+пас» (8+6) и десятым в чемпионате по этому показателю. Еще защищал цвета «Динамо-Бреста».

В октябре 2020-го дебютировал в сборной Казахстана — в Минске в игре против белорусов в Лиге наций.

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