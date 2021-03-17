Куат, Эрич, Исламхан, Жуков и другие, или кто из футболистов успел поиграть и за «Астану», и за «Кайрат»

Воспитанник «Астаны» Исламбек Куат, долгое время защищавший цвета «Кайрата», вновь вернулся в столичный клуб, расторгнув контракт с подмосковными «Химками» из РПЛ. Корреспондент Vesti.kz вспомнил всех футболистов, которые успели поиграть и за «Астану», и за «Кайрат» — за два самых грозных казахстанских клуба последних лет.

Футболисты в списке были расположены по порядку, который велся относительно количества проведенных матчей в футболках обеих команд. Также была собрана имеющаяся статистика игроков, но она не является на сто процентов точной, так как точных данных по количеству голевых передач, голов в различных турнирах (кроме КПЛ) с начала и середины нулевых найти, к сожалению, не удалось. Но показатели действующих футболистов точны вплоть до каждой цифры.

Ненад Эрич (без клуба):

Всего: 349 матчей

«Астана»: 318 матчей

«Кайрат»: 31 матч.

Абзал Бейсебеков («Астана»):

Всего: 320 матчей, десять голов, 20 ассистов

«Астана»: 304 матча, десять голов, 20 ассистов

«Кайрат»: 16 матчей.

Команда Астана

Бауыржан Исламхан (без клуба):

Всего: 232 матча, 65 голов и 61 ассист

«Астана»: восемь матчей, один гол

«Кайрат»: 224 матча, 64 гола и 61 ассист.

Исламбек Куат («Астана»):

Всего: 197 матчей, 16 голов и 19 ассистов

«Астана»: 24 матча, два гола и один ассист

«Кайрат»: 173 матча, 14 голов и 18 ассистов.

Марк Гурман («Астана»):



Всего: 171 матч, два гола и два ассиста

«Астана»: 41 матч, один гол

«Кайрат»: 130 матчей, один гол и два ассиста.

Кайрат Нурдаулетов (завершил карьеру):

Всего: 161 матч, десять голов, восемь ассистов

«Астана»: 107 матчей, семь голов, восемь ассистов

«Кайрат»: 54 матча, три гола.

Георгий Жуков («Висла Краков», Польша):

Всего: 155 матчей, восемь голов и 11 ассистов

«Астана»: 67 матчей, два гола и семь ассистов

«Кайрат»: 88 матчей, шесть голов и четыре ассиста.

Ренат Абдулин (завершил карьеру):

Всего: 155 матчей, пять голов

«Астана»: 24 матча, один гол

«Кайрат»: 131 матч, четыре гола.

Руслан Сахалбаев («Каспий»):

Всего: 109 матчей, семь голов и девять ассистов

«Астана»: 18 матчей, один гол

«Кайрат»: 91 матч, шесть голов и девять ассистов.

Елдос Ахметов («Тараз»):

Всего: 107 матчей, три гола и четыре ассиста

«Астана»: 50 матчей, один гол и один ассист

«Кайрат»: 57 матчей, два гола и три ассиста.

Улан Конысбаев (без клуба):

Всего: 102 матча, 12 голов, девять ассистов

«Астана»: 93 матча, 12 голов, девять ассистов

«Кайрат»: девять матчей.

Андрей Карпович (завершил карьеру):

Всего: 101 матч, пять голов

«Астана»: 33 матча, два гола

«Кайрат»: 68 матчей, три гола.

Джордже Деспотович («Рубин», Россия):

Всего: 95 матчей, 31 гол, пять ассистов

«Астана»: 78 матчей, 20 голов, пять ассистов

«Кайрат»: 17 матчей, 11 голов.

Жамбыл Кукеев (без клуба):

Всего: 72 матча, девять голов и четыре ассиста

«Астана»: 39 матчей, четыре гола

«Кайрат»: 33 матча, пять голов и четыре ассиста.

Пиралы Алиев (без клуба):

Всего: 61 матч, один гол

«Астана»: 38 матчей, один гол

«Кайрат»: 23 матча.

Команда Кайрат

Виталий Ли («Кыран»):

Всего: 59 матчей, шесть голов и два ассиста

«Астана»: шесть матчей

«Кайрат»: 53 матча, шесть голов и два ассиста.

Игорь Авдеев (завершил карьеру):

Всего: 39 матчей, четыре гола

«Астана»: десять матчей, один гол

«Кайрат»: 29 матчей, три гола.

Мурат Суюмагамбетов (завершил карьеру):

Всего: 38 матчей, четыре гола

«Астана»: девять матчей, один гол

«Кайрат»: 29 матчей, три гола.

Захар Коробов (без клуба):

Всего: 24 матча, один гол

«Астана»: три матча

«Кайрат»: 21 матч, один гол.

Александр Шатских (21.01.1974 — 30.11.2020):

Всего: 11 матчей, восемь голов

«Астана»: два матча, два гола

«Кайрат»: девять матчей, шесть голов.

Тохтар Жангылышбай («Ордабасы»):

Всего: восемь матчей

«Астана»: шесть матчей

«Кайрат»: два матча.

Равиль Ибрагимов («Кайрат»):

Всего: два матча

«Астана»: один матч

«Кайрат»: один матч.

Выступали за молодежку обеих команд либо дебютировали лишь за один клуб:

Данил Подымский — вратарь, воспитанник «Кайрата». Сейчас находится в «Астане», но за основу еще не дебютировал.

Талгат Кусяпов — защитник, был в юношеской команде «Кайрата». Провел два матча за основу «Астаны». Сейчас на правах аренды играет за «Каспий».

Денис Толебаев — вратарь. В 2008 году был в составе «Кайрата», затем у него было два периода в «Астане», но особых успехов не достиг. Завершил карьеру.

Дамир Даутов — защитник, начинал карьеру в «Кайрате», но не дебютировал за клуб. За «Астану» сыграл 45 матчей в КПЛ, забил два гола. Сейчас является футболистом «Ордабасы».

Иван Шевченко — защитник. Принял участие в нескольких матчах за «Астану», затем некоторое время играл за молодежку «Кайрата». Завершил карьеру.

Евгений Набойченко — вратарь. В свое время провел 130 матчей за «Кайрат» в КПЛ. Последним клубом в карьере была «Астана», где он себя проявить так и не успел. Теперь является тренером вратарей.

Данияр Хасенов — нападающий. В 2006 году он неожиданно оказался в заявке «Кайрата» в статусе 30-летнего дебютанта в профессиональном футболе. В его четырехлетней карьере было три клуба, включая «Кайрат» и «Астану» (тогда еще «Локомотив»).

Ильяр Саутов — полузащитник. Выступал за молодежные команды обоих клубов.

Руслан Махан — полузащитник. До лета 2016 года числился в юношеской команде «Кайрата», однако затем стал частью молодежки «Астаны». За основу столичных провел одну игру.

Ерлан Турашбаев — полузащитник. Играл за молодежки обеих команд. Завершил карьеру.

Виктор Крюков — защитник. Выпускник академии «Кайрата» успел поиграть и за молодежку «Астаны».

Арыстанбек Мукашов — 21-летний полузащитник также поиграл за молодежные команды «Кайрата» и «Астаны».

Напомним, что Куат уже сделал первое заявление после возвращения в «Астану», а также встретился с фанатами столичного клуба.