Ударивший футболиста судья получил наказание от КФФ

Главный арбитр матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу «Атырау» — «Шахтер» Арман Исмуратов, толкнувший полузащитника «нефтяников» Сабита Тастанбекова в подтрибунном помещении, отстранен от работы. Об этом сообщается на официальном сайте КФФ.





Напомним, скандал произошел после игры в Атырау 13 марта. Сначала появилась информация, что в подтрибунном помещении Тастанбеков ударил главного арбитра встречи. Однако позже появилось видео инцидента, на котором было видно, что это Исмуратов ударил футболиста.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oByEsNJLc_U" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.





Ситуацию прокомментировал директор Департамента судейства и инспектирования КФФ Сергей Кенетаев:





«Состоялось заседание судейского комитета Казахстанской федерации футбола, на котором был рассмотрен эпизод в подтрибунном помещении стадиона города Атырау, где проходил матч I тура

OLIMPBET-чемпионата

Казахстана между командами “Атырау” и “Шахтер”. Члены комитета получили все необходимые материалы по данному эпизоду. Было принято решение направить их в Судейский комитет ФИФА и УЕФА для оценки данного эпизода. До этого времени арбитр Арман Исмуратов будет отстранен от судейства».