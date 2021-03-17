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16:46 (мск), источник: Vesti.kz

Ударивший футболиста судья получил наказание от КФФ

Скандал произошел в первом туре КПЛ.
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Главный арбитр матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу «Атырау» — «Шахтер» Арман Исмуратов, толкнувший полузащитника «нефтяников» Сабита Тастанбекова в подтрибунном помещении, отстранен от работы. Об этом сообщается на официальном сайте КФФ.

Напомним, скандал произошел после игры в Атырау 13 марта. Сначала появилась информация, что в подтрибунном помещении Тастанбеков ударил главного арбитра встречи. Однако позже появилось видео инцидента, на котором было видно, что это Исмуратов ударил футболиста.
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Ситуацию прокомментировал директор Департамента судейства и инспектирования КФФ Сергей Кенетаев:

«Состоялось заседание судейского комитета Казахстанской федерации футбола, на котором был рассмотрен эпизод в подтрибунном помещении стадиона города Атырау, где проходил матч I тура
OLIMPBET-чемпионата
Казахстана между командами “Атырау” и “Шахтер”. Члены комитета получили все необходимые материалы по данному эпизоду. Было принято решение направить их в Судейский комитет ФИФА и УЕФА для оценки данного эпизода. До этого времени арбитр Арман Исмуратов будет отстранен от судейства».
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