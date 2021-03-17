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18:11 (мск), источник: Sport24

«Реал» посовещался с врачами по поводу Азара — игрока решили не оперировать

«Реал» принял решение не оперировать вингера Эдена Азара, сообщает журналист Хосе Луис Санчес в твиттере.

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что бельгийцу может потребоваться операция — Азар испытывает боли в голеностопе. Однако мадридский клуб проконсультировался с двумя врачами, которые ранее оперировали лодыжку Азара. Специалисты посоветовали воздержаться от хирургического вмешательства на этот раз.

Отмечается, что Азар не вернется на поле, пока не будет полностью здоров.

В сезоне-2020/21 Азар провел за «Реал» 9 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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