«Реал» посовещался с врачами по поводу Азара — игрока решили не оперировать

Накануне в СМИ появилась информация о том, что бельгийцу может потребоваться операция — Азар испытывает боли в голеностопе. Однако мадридский клуб проконсультировался с двумя врачами, которые ранее оперировали лодыжку Азара. Специалисты посоветовали воздержаться от хирургического вмешательства на этот раз.