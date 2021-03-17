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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Почему на стадионе за 39 миллионов долларов в Туркестане был потоп и что с этим делать? Подробности от руководителя стройки

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook провел прямой эфир с руководителем дирекции BI Construction Turkestan Диасом Адильхановым, ответственным за строительство нового стадиона.

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Источник: Reuters

В ходе беседы было рассказано, почему на арене случился потоп, есть ли на ней дренажная система и не повторится ли ситуация в дальнейшем.

Напомним, скандалом обернулся матч первого тура КПЛ, в котором «Туран» на новом стадионе в Туркестане принимал «Астану». На поле из-за дождя были большие лужи. Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов раскритиковал качество газона, отметив, что на игроков обеих команд просто наплевали. Также по этому поводу резко выступил генеральный директор столичного клуба Михаил Гурман. А в соцсетях появилось мнение, что дренажная система на арене попросту отсутствует.

«Дренажная система прошла все проверки. Она полностью готова к использованию. Другое дело в том, что в Туркестане выпала месячная норма осадков за один день. У меня на руках есть документы от «Казгидромета», подтверждающие эту информацию. За день выпало 29 миллиметров осадков. Это месячная норма осадков. Однако мы будем готовы к следующему форс-мажору. Компания закупает специальное покрытие, которое будет впитывать осадки и спускать его по желобам. Таким образом, такая ситуация не повторится.

О стоимости стадиона точной информации дать не могу. Этот объект рассматривался как многофункциональное спортивное сооружение. Здесь есть все, для проведения легкоатлетических соревнований. Также под трибунами расположены залы для борьбы, бокса и занятий йогой", — прокомментировал Адильханов.

Строительство арены стартовало в феврале 2019 года. 30 августа 2020-го ее сдали в эксплуатацию. Строительство обошлось в 39 миллионов долларов. Ситуацией вокруг объекта уже заинтересовались депутаты Мажилиса, которые призвали устранить проблемы.

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