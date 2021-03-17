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22:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лилль» и выйти в ¼ финала Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» принимал «Лилль».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 9-й минуте встречи счёт котры нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди. В конце первого тайма, на 41-й минуте, форвард Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти и упрочил преимущество хозяев в счёте. В компенсированное время встречи Мбаппе оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в ¼ финала Кубка Франции, а «Лилль» завершил выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ». В финальном матче турнира, прошедшем в июле 2020 года, парижане обыграли «Сент-Этьен» со счётом 1:0. Парижский клуб также является лидером по количеству завоёванных трофеев — на счету «ПСЖ» 12 Кубков Франции.

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