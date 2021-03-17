«Антальяспор» с Кудряшовым вышел в финал Кубка Турции
«Антальяспор» вышел в финал Кубка Турции. В полуфинале турнира клуб, за который выступает защитник сборной России Федор Кудряшов, со счетом 2:0 обыграл «Аланьяспор».
«Антальяспор» вышел в финал Кубка Турции. В полуфинале турнира клуб, за который выступает защитник сборной России Федор Кудряшов, со счетом 2:0 обыграл «Аланьяспор».
По голу в составе победителей забили Лукас Подольски и Хакан Озмерт. Кудряшов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Примечательно, что эти же команды встречались в чемпионате страны 13 марта, но тогда со счетом 4:0 победил «Аланьяспор».
В финале Кубка Турции «Антальяспор» сыграет с «Бешикташем».
Кубок Турции. Полуфинал
Голы: Подольски, 18; Озмерт, 82.