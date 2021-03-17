«Антальяспор» с Кудряшовым вышел в финал Кубка Турции

По голу в составе победителей забили Лукас Подольски и Хакан Озмерт. Кудряшов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Примечательно, что эти же команды встречались в чемпионате страны 13 марта, но тогда со счетом 4:0 победил «Аланьяспор».