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14:50 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Ливерпуля» Клопп назвал Левандовского лучшим футболистом, с которым он работал

ТАСС, 18 марта. Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского лучшим футболистом, с которым он работал. Комментарий Клоппа приводит «Газета.Ru» со ссылкой на издание Sport Bild.

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Источник: РИА "Новости"

Левандовский с 2010 по 2014 год выступал за дортмундскую «Боруссию», Клопп тренировал команду с 2008 по 2015 год.

Роберт Левандовский — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Он феноменален, настоящая машина. Он сделал все, чтобы стать машиной для забивания мячей.
Юрген Клопп
главный тренер «Ливерпуля»

Левандовскому 32 года, в текущем сезоне он забил 39 голов в 35 матчах за «Баварию». В сезоне-2019/20 он с командой из Мюнхена стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и сделал 10 голевых передач, показав лучшую результативность за сезон в своей карьере. В декабре 2020 года Левандовский был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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