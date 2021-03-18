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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» отказался от Эрича и выбрал экс-голкипера «Кайрата»

Клуб также вел переговоры с голкиперами из России и Беларуси.

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Источник: Reuters

На просмотре в «Актобе» находится 26-летний вратарь Владимир Грошев, сообщает Meta-ratings.kz.

Клуб из Актобе ищет опытного голкипера, который стал бы конкурентом ветерану Жасуру Нарзикулову. Руководители клуба провели безуспешные переговоры с голкиперами из России и Беларуси, рассматривали вариант с экс-вратарем «Астаны» Ненадом Эричем, однако в итоге на просмотр прибыл воспитанник «Кайрата» Владимир Грошев, находившийся в первой команде алматинцев несколько лет назад.

Ранее Грошев также выступал за «Окжетпес» и «Махтаарал». Последней командой вратаря был «Атырау».

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