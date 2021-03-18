«Актобе» отказался от Эрича и выбрал экс-голкипера «Кайрата»

Клуб из Актобе ищет опытного голкипера, который стал бы конкурентом ветерану Жасуру Нарзикулову. Руководители клуба провели безуспешные переговоры с голкиперами из России и Беларуси, рассматривали вариант с экс-вратарем «Астаны» Ненадом Эричем, однако в итоге на просмотр прибыл воспитанник «Кайрата» Владимир Грошев, находившийся в первой команде алматинцев несколько лет назад.