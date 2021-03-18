«Актобе» отказался от Эрича и выбрал экс-голкипера «Кайрата»
Клуб также вел переговоры с голкиперами из России и Беларуси.
Клуб также вел переговоры с голкиперами из России и Беларуси.
На просмотре в «Актобе» находится 26-летний вратарь Владимир Грошев, сообщает
Клуб из Актобе ищет опытного голкипера, который стал бы конкурентом ветерану Жасуру Нарзикулову. Руководители клуба провели безуспешные переговоры с голкиперами из России и Беларуси, рассматривали вариант с
Ранее Грошев также выступал за «Окжетпес» и «Махтаарал». Последней командой вратаря был «Атырау».