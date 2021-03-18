АБФФ затеяла революцию в миноре: хочет нарушить свой же регламент, чтобы наполнить Д2, в Д3 будет минимум 9 (!) групп со странным лимитом
На это согласны не все клубы.
На это согласны не все клубы.
АБФФ не устает удивлять. Вслед за историей с продвижением в высшую лигу «Сморгони» и большими проблемами с поиском комплекта для Д2 настоящая революция грядет во второй лиге. Там федерация намерена расширить количество участников сразу в пять раз! Хотя зимой проводить чемпионат в третьем по счету дивизионе хотели совсем по иному формату.
На первых порах в Доме футбола планировали, что в Д1 и Д2 без проблем заявятся по 16 клубов, а Д3 проведут по прошлогоднему формату. В 2020-м команды второй лиги поделили на две группы по 11 участников, после двух кругов в финальный раунд вышли по три лучшие команды из каждой группы, далее провели дополнительные шесть туров, в которых клубы дважды сыграли с теми, с кем еще не играли вообще. Так определили две лучшие команды («Днепр» и «Шахтер» из Петрикова), пошедшие на повышение в ранге, и третью, сразившуюся в переходных матчах с представителем Д2, — «Молодечно» уступило «Химику» (0:0, 0:4).
В середине февраля появился даже предварительный календарь Д3 на 2021 год. В нем мы увидели прошлогодние 22 тура и финальную часть для шестерки. Планировалось начать сезон 17 апреля, сыграть последний тур 13 ноября, а переходные матчи назначить на 28 ноября и 4 декабря.
Однако новый год
Под вопросом находится будущее «Гранита». Клуб из Микашевичей испытывает постоянный финансовый голод, который удовлетворять местные власти особо не намерены. Если команда не найдет спонсоров до старта первой лиги, то также может покинуть Д2.
При этом идти на уменьшение количества клубов в Доме футбола не намерены, уже давно сверстав регламент для первой лиги под 16 команд. Дело в том, что УЕФА каждый год выделяет определенную сумму на развитие детского футбола. Размер помощи зависит от количества команд, проходящих лицензирование, которое требует наличие в клубной структуре групп подготовки подрастающих футболистов. Соответственно, если число стартующих в Д1 и Д2 уменьшается, то финансовые перечисления от УЕФА также падают.
Сначала АБФФ хотела заменить ушедшие команды по регламенту, в соответствии с которым на повышение могут пойти шесть лучших клубов прошлого сезона. Вакантное место «Городеи» отдали шестому представителю Д2 «Сморгони», не желая пускать в «вышку» «Крумкачы». Из Д3 подняться выше федерация предложила всем четырем клубам с третьего по шестое место, но из квартета только «Барановичи», финишировавшие четвертыми, воспользовались благосклонностью АБФФ и перешли в первую лигу. Что касается остальных команд, то «Осиповичи» и «Стэнлес» просто поблагодарили Дом футбола за приглашение, а «Молодечно» готово пойти в Д2, но в федерации сомневаются, что на эту задумку хватит средств. Дело в том, что местные власти втрое сократили выделенную поначалу команде сумму на сезон. Хотя позже у АБФФ (видимо, по аналогии с «Крумкачамi») появилась версия, что «Моло» проиграло свой шанс в стыках «Химику».
Итого получается, что в первой лиге пока собирается 12 клубов («Белшина», «Крумкачы», «Арсенал», «Локомотив», «Лида», «Слоним-2017», «Волна», «Орша», «Нафтан», «Днепр», «Шахтер», «Барановичи») плюс «Гранит». Если в Микашевичах удастся разобраться с финансовым вопросом, то федерации необходимо найти три клуба. В худшем для «Гранита» случае придется искать уже четыре команды.
Но где их взять? В футбольных кругах активно обсуждается информация: мол, свободные места заполнят представителями Д3, в прошлом году занявшими места ниже шестого, что противоречит регламенту. Главными претендентами на участие в первой лиге-2021 являются «Динамо-Брест-1960» (7-е место в 2020-м), «Островец» (9-е), куда на днях перешел Никита Букаткин, и рогачевский «Днепр» (11-е).
Если массовый переход команд из второй лиги в первую
Подтверждением этой информации стало письмо, размещенное в
Отметим главные факты из документа. В письме указано, что турнир пройдет в два этапа: региональный (по областям) и финальный, организацию которого намерена взять на себя федерация. Также прописаны все девять дивизионов, разделенные по семи
Интересно, что от каждого из регионов в финальный раунд поедет по одной команде, а вот от Минской области — сразу две.
Окончательный формат второй лиги примут на исполкоме АБФФ 24 марта.
Кажется, федерации понравилось иметь лимиты везде и всюду. В новом сезоне это коснется и второй лиги. Изначально планировалось, что у каждой команды Д3 должны одновременно находиться на поле не менее двух футболистов 2000 г. р. и младше. Это ограничение собираются отменить, но тут же ввести другое. Отныне планируется, что на поле будут находиться не менее пяти местных воспитанников (с оговоркой — университетские команды под такое требование не подпадают).
Здесь возникает вопрос о декларируемой заботе федерации о молодых футболистах. Получается, что местные воспитанники могут быть любого возраста. Логично, что тренеры будут отдавать предпочтение более опытным исполнителям.
Объединение клубов Д3 и чемпионатов областей скажется на уровне лиги. Это можно сказать и про освещение лиг, которое затруднится
Кардинальная реформа второй лиги не понравилась как минимум десятку команд, собирающихся стартовать в Д3. Также клубы недовольны, что заявочные взносы пойдут напрямую в АБФФ. Сообщается, что команды уже начали подписывать петицию против глобального расширения второй лиги. Однако до публичного осуждения новации федерации пока дело не доходило.
«Трибуна» обратилась к начальнику департамента по проведению соревнований Игорю Цаплюку, чтобы узнать логику расширения лиги и уточнить, не боится ли федерация, что тогда уровень интереса к Д3 упадет. Функционер был не против пообщаться, однако против разговора оказался один из руководителей АБФФ. Аргументом стало отсутствие у «Трибуны» регистрации в качестве СМИ.