АБФФ затеяла революцию в миноре: хочет нарушить свой же регламент, чтобы наполнить Д2, в Д3 будет минимум 9 (!) групп со странным лимитом

АБФФ не устает удивлять. Вслед за историей с продвижением в высшую лигу «Сморгони» и большими проблемами с поиском комплекта для Д2 настоящая революция грядет во второй лиге. Там федерация намерена расширить количество участников сразу в пять раз! Хотя зимой проводить чемпионат в третьем по счету дивизионе хотели совсем по иному формату.

Изначально в Д3 планировали 20 с небольшим клубов

На первых порах в Доме футбола планировали, что в Д1 и Д2 без проблем заявятся по 16 клубов, а Д3 проведут по прошлогоднему формату. В 2020-м команды второй лиги поделили на две группы по 11 участников, после двух кругов в финальный раунд вышли по три лучшие команды из каждой группы, далее провели дополнительные шесть туров, в которых клубы дважды сыграли с теми, с кем еще не играли вообще. Так определили две лучшие команды («Днепр» и «Шахтер» из Петрикова), пошедшие на повышение в ранге, и третью, сразившуюся в переходных матчах с представителем Д2, — «Молодечно» уступило «Химику» (0:0, 0:4).

В середине февраля появился даже предварительный календарь Д3 на 2021 год. В нем мы увидели прошлогодние 22 тура и финальную часть для шестерки. Планировалось начать сезон 17 апреля, сыграть последний тур 13 ноября, а переходные матчи назначить на 28 ноября и 4 декабря.

Однако новый год из-за непростой экономической ситуации в стране спутал карты федерации. «Городея» лишилась прежней поддержки от местного сахарного завода и в 2021-м максимум заявится во вторую лигу. Не пережили зиму и некоторые представители Д2. Вылетевшие из высшей лиги «Смолевичи» не перешли дивизионом ниже, а намерены стартовать в Д3. Канули в Лету «Ошмяны», чье финансирование от предприятий районного масштаба перешло к «Сморгони». Впервые за историю суверенного беларусского футбола в Светлогорске не увидят первую лигу — в начале 2021-го «Химик» расформировали, а вместо него создали «Светлогорск» под вторую лигу.

Под вопросом находится будущее «Гранита». Клуб из Микашевичей испытывает постоянный финансовый голод, который удовлетворять местные власти особо не намерены. Если команда не найдет спонсоров до старта первой лиги, то также может покинуть Д2.

АБФФ думает о деньгах…

При этом идти на уменьшение количества клубов в Доме футбола не намерены, уже давно сверстав регламент для первой лиги под 16 команд. Дело в том, что УЕФА каждый год выделяет определенную сумму на развитие детского футбола. Размер помощи зависит от количества команд, проходящих лицензирование, которое требует наличие в клубной структуре групп подготовки подрастающих футболистов. Соответственно, если число стартующих в Д1 и Д2 уменьшается, то финансовые перечисления от УЕФА также падают.

Сначала АБФФ хотела заменить ушедшие команды по регламенту, в соответствии с которым на повышение могут пойти шесть лучших клубов прошлого сезона. Вакантное место «Городеи» отдали шестому представителю Д2 «Сморгони», не желая пускать в «вышку» «Крумкачы». Из Д3 подняться выше федерация предложила всем четырем клубам с третьего по шестое место, но из квартета только «Барановичи», финишировавшие четвертыми, воспользовались благосклонностью АБФФ и перешли в первую лигу. Что касается остальных команд, то «Осиповичи» и «Стэнлес» просто поблагодарили Дом футбола за приглашение, а «Молодечно» готово пойти в Д2, но в федерации сомневаются, что на эту задумку хватит средств. Дело в том, что местные власти втрое сократили выделенную поначалу команде сумму на сезон. Хотя позже у АБФФ (видимо, по аналогии с «Крумкачамi») появилась версия, что «Моло» проиграло свой шанс в стыках «Химику».

Итого получается, что в первой лиге пока собирается 12 клубов («Белшина», «Крумкачы», «Арсенал», «Локомотив», «Лида», «Слоним-2017», «Волна», «Орша», «Нафтан», «Днепр», «Шахтер», «Барановичи») плюс «Гранит». Если в Микашевичах удастся разобраться с финансовым вопросом, то федерации необходимо найти три клуба. В худшем для «Гранита» случае придется искать уже четыре команды.

…и забывает о регламенте

Но где их взять? В футбольных кругах активно обсуждается информация: мол, свободные места заполнят представителями Д3, в прошлом году занявшими места ниже шестого, что противоречит регламенту. Главными претендентами на участие в первой лиге-2021 являются «Динамо-Брест-1960» (7-е место в 2020-м), «Островец» (9-е), куда на днях перешел Никита Букаткин, и рогачевский «Днепр» (11-е).

Telegram-канал «Серебряный век» не исключает, что возможна заявка даже команды, не игравшей во второй лиге — витебского «Велеса». По сообщению источника, клуб написал письмо в федерацию с просьбой пройти лицензирование под Д2 из-за некомплекта в лиге. В прошлом году «Велес» под названием «Продцентр» выступал в чемпионате Витебской области, где занял второе место. Сейчас команда под руководством известного тренера Вячеслава Акшаева проводит активную селекционную кампанию. «Велес» уже подписал несколько российских футболистов и просматривает группу игроков из Африки. Делать такие подписания под Д3 вряд ли целесообразно.

Теперь Д3 должен собрать около 100 команд!

Если массовый переход команд из второй лиги в первую все-таки состоится, то АБФФ не наберет 22 команды, которые в прошлом сезоне играли в Д3. Поэтому в Доме футболе решили пойти на революционную реформу второй лиги. Вместо двух групп в 2021 году их уже будет девять, разделенные по областному принципу (на Минщине и Витебщине соберут сразу два дивизиона). Фактически федерация хочет объединить вторую лигу с чемпионатами областей. Интересно, что при этом АБФФ собирается издавать регламент для турнира и брать на себя проведение лишь финальной части Д3. Также в Дом футбола от около сотни команд пойдут заявочные взносы в размере 1500 рублей с каждой. Всю остальную головную боль АБФФ намерена взвалить на областные федерации — именно им придется искать необходимое количество участников и решать их проблемы.

Подтверждением этой информации стало письмо, размещенное в Telegram-канале журналиста Николая Иванова — оно, по утверждению источника, разослано по командам Д3.

Отметим главные факты из документа. В письме указано, что турнир пройдет в два этапа: региональный (по областям) и финальный, организацию которого намерена взять на себя федерация. Также прописаны все девять дивизионов, разделенные по семи административно-территориальным единицам:

Минск — 10−16 команд в один или два круга в зависимости от количества участников (если команд будет больше, то их разделят на два дивизиона — и их станет 10);. Брестская область — 14 команд в два круга;. Могилевская область — 11 команд в два круга;. Гомельская область — 8−10 команд в два круга;. Гродненская область — 13 команд в два круга;. Минская область — два дивизиона по 11 команд в два круга;. Витебская область — два дивизиона по 7 команд в два круга, далее плей-офф с полуфинала за место в финальном раунде.

Интересно, что от каждого из регионов в финальный раунд поедет по одной команде, а вот от Минской области — сразу две.

Окончательный формат второй лиги примут на исполкоме АБФФ 24 марта.

И здесь лимит (довольно странный)

Кажется, федерации понравилось иметь лимиты везде и всюду. В новом сезоне это коснется и второй лиги. Изначально планировалось, что у каждой команды Д3 должны одновременно находиться на поле не менее двух футболистов 2000 г. р. и младше. Это ограничение собираются отменить, но тут же ввести другое. Отныне планируется, что на поле будут находиться не менее пяти местных воспитанников (с оговоркой — университетские команды под такое требование не подпадают).

Здесь возникает вопрос о декларируемой заботе федерации о молодых футболистах. Получается, что местные воспитанники могут быть любого возраста. Логично, что тренеры будут отдавать предпочтение более опытным исполнителям.

Некоторые клубы против

Объединение клубов Д3 и чемпионатов областей скажется на уровне лиги. Это можно сказать и про освещение лиг, которое затруднится из-за большого количества дивизионов. Некоторые матчи будут проходить на школьных стадионах.

Кардинальная реформа второй лиги не понравилась как минимум десятку команд, собирающихся стартовать в Д3. Также клубы недовольны, что заявочные взносы пойдут напрямую в АБФФ. Сообщается, что команды уже начали подписывать петицию против глобального расширения второй лиги. Однако до публичного осуждения новации федерации пока дело не доходило.

Что о новом формате думают в федерации?