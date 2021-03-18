Мэрия Киева запретила болельщикам посещать футбольные матчи из-за COVID

«В Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Как указал первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, в столице сейчас наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса. «Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке», — отметил Поворозник.

На 18 марта в Киеве запланирован матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и итальянской «Ромой». Встреча пройдет вечером на стадионе «Олимпийский».

«В столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить», — объяснил решение горсовета Поворозник.