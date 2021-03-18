Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Урал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Динамо
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Мольде
Гранада
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Славия Пр
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мэрия Киева запретила болельщикам посещать футбольные матчи из-за COVID

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Власти Киева решили запретить присутствие зрителей на футбольных матчах до стабилизации эпидемической ситуации в украинской столице, сообщила четверг пресс-служба киевского горсовета (КГГА).

Наверх
Источник: Агентство «Москва»

«В Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Как указал первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, в столице сейчас наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса. «Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке», — отметил Поворозник.

На 18 марта в Киеве запланирован матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и итальянской «Ромой». Встреча пройдет вечером на стадионе «Олимпийский».

«В столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить», — объяснил решение горсовета Поворозник.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что тяжелая ситуация с COVID-19 в стране продлится до конца апреля.

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Возвращая былую страсть: самая горячая теннисистка мира снова в игре
Возрастное ограничение 18+
АПЛ сильнее Ла Лиги. Три клуба из Англии – в 1/4 финала ЛЧ
Емельяненко: С Джиганом будет не противостояние, а избиение
«Глубокое отчаяние»: фанаты ЦСКА ждут увольнения Гончаренко
Разгром года в НХЛ: Панарин и его команда уничтожили «Флайерз»
Блондинка из «Шахтера» вдохновит игроков на реванш (фото)
СМИ: Пауло Фонсека отказался возглавить «Спартак»
Вендел выиграл матч с ЦСКА. А мы удивлялись, зачем его купили
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь