Мэрия Киева запретила болельщикам посещать футбольные матчи из-за COVID
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Власти Киева решили запретить присутствие зрителей на футбольных матчах до стабилизации эпидемической ситуации в украинской столице, сообщила четверг
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Власти Киева решили запретить присутствие зрителей на футбольных матчах до стабилизации эпидемической ситуации в украинской столице, сообщила четверг
«В Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам
Как указал первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, в столице сейчас наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса. «Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке», — отметил Поворозник.
На 18 марта в Киеве запланирован матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и итальянской «Ромой». Встреча пройдет вечером на стадионе «Олимпийский».
«В столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить», — объяснил решение горсовета Поворозник.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что тяжелая ситуация с COVID-19 в стране продлится до конца апреля.