Лидер «Ордабасы», выпускник «Аталанты» и чемпион Хорватии. В казахстанских клубах тренд на опорников из Африки

Новый сезон чемпионата Казахстана по футболу стартовал и в лиге прибавилось количество полузащитников из африканского континента. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из них выступает в нашей лиге с 2011 года, кому не удалось проявить себя в «Аталанте» и как транзитом через Армению игроки оказались в «Таразе» и «Шахтере».

Команда Ордабасы

Абдуллай Диакате, Чиди Осучукву, Май Махлангу. «Ордабасы»

Про Диакате мы знаем давно, он выступает в Казахстане уже десять лет! В последние сезоны сенегалец безусловно потерял в объеме работы, он уже не столь цепкий, но по-прежнему соответствует уровню «Ордабасы», придает команде баланса и является одним из самых стабильных игроков.

К слову, пришедший зимой в «Ордабасы» нигериец Чиди Осучукву возможно рассматривается как альтернатива и замена на будущее для Диакате. Новичок шымкентского клуба скорее играет на позиции восьмого номера, он может разгонять атаки, рабочая левая нога, то есть он не опорник такого же плана как Диакате, который лучше читает игру и более успешен в отборах.

У Махлангу возможно лучшее сочетание качеств из всех африканских полузащитников «Ордабасы», показательно, что он играл в больших клубах из Болгарии и Румынии. Но проблема Махлангу ментальная, порой кажется, что он играет по настроению, но тем не менее он остается незаменимым для «Ордабасы», поскольку за два сезона в Шымкенте пропустил лишь считанное количество игр.

Муса Коне. «Кызыл-Жар»

Один из самых недооцененных легионеров прошлого сезона и скрытый герой «Кызыл-Жара», который сохранил прописку в высшем дивизионе. У ивуарийца огромный итальянский бэкграунд, долгие годы он принадлежал «Аталанте», а в 2015 году был продан в «Чезену» за 3 650 000 евро. Но уже к июлю 2019 года Коне остался без клуба, пройдя через «Фрозиноне» и турецкий «Эрзурумспор». В прошлом году он перешел в «Кызыл-Жар» и несмотря на длительный простой, качества и заложенная в Италии школа выделяли полузащитника на общем фоне, делая его одной из ключевых фигур на поле.

Команда Шахтер Кг

Соломон Удо. «Шахтер»

Сразу отметим, что у полузащитника армянский паспорт, он был натурализован для сборной Армении в прошлом году, но до этого являлся гражданином Нигерии.

Из «Шахтера» зимой ушел ведущий полузащитник Мухаммед Усман, поэтому команде требовался столь же объемный по работоспособности игрок. Пока им скорее стал не Удо, а серб Вук Митошевич, но сейчас «Шахтер» задействует обоих в связке, в то время как Михаил Бакаев осел в запасе.

Удо почти всю карьеру выступал в чемпионате Армении, хоть это и были ведущие команды, но все-таки разница с чемпионатом Казахстана существенная. 25-летний футболист пока лишь адаптируется к тому уровню жесткости и как ни странно скорости, да, в нашем чемпионате команды все-таки играют быстрее и агрессивнее, чем в Армении.

Тонго Думбия, «Актобе»

За исключением двух последних лет карьера Думбия — это достаточно солидное резюме крепкого игрока европейского уровня. Полузащитник провел шесть полноценных сезонов во французской Лиге 1, ездил на год в сложнейший английский чемпионшип (и там опять же играл много) и становился чемпионом Хорватии в составе «Динамо Загреб». Но как раз те два последних сезона в карьере Думбия смущали, ведь он провел лишь 14 матчей за «Аль-Айн» (при этом успел сыграть в финале клубного ЧМ против мадридского «Реала») и «Аджман» в ОАЭ и вообще не выступал на профессиональном уровне в 2020 году. Но «Актобе» решился на эту сделку. Сложно сделать выводы по одной игре Думбия в стартовавшем сезоне чемпионата Казахстана, но предварительно их связка с Перцухом в центре поля выглядит интересно.

Коджо Альфонс, «Тараз»