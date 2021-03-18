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18:37 (мск), источник: БЕЛТА

Состоялись матчи третьего тура финального этапа «Кожаного мяча»

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня прошли матчи третьего тура финального этапа республиканских футбольных соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Результаты третьего игрового дня:

Мальчики.

Младшая группа (2010−2011 г. р.).

«Птичь» (Могилевская обл.) — «Гайна» (Минская обл.) — 9:1,

«Жабинка» — «Спартак» (Минск) — 0:9,

«Партизан» (Минск) — «Юность» (Гродненская обл.) — 3:7,

«Юниоры» (Гомельская обл.) — «Поставы» — 4:5.

Средняя группа (2008−2009).

«Торпедо» (Могилев) — «Сатурн» (Минская обл.) — 2:12,

«Витовт» (Брестская обл.) — «Олимпия» (Минск) — 0:2,

«Фрунзенец» (Минск) — «Медведи» (Гродненская обл.) — 9:1,

«Полесье» (Гомельская обл.) — «Лиозно» — 3:2.

Старшая группа (2006−2007).

«Ветразь» (Могилевская обл.) — «Легионер Жодино» — 9:2,

«Полесье» (Брестская обл.) — «Сябры» (Минск) — 12:2,

«Партизан» (Минск) — «Алмаз» (Гродно) — 1:13,

«Юниоры» (Гомельская обл.) — «Юность» (Витебская обл.) — 2:4,

Девочки (2009−2011).

«Торпедо» (Могилев) — «Городея» — 3:6,

«Комета» (Брестская обл.) — «Орлята» (Минск) — 6:7,

«Олимпия» (Минск) — «Надежда» (Гродненская обл.) — 4:1,

«Метеоры» (Гомель) — «Шумилино» — 3:2.

В пятницу, 19 марта, пройдут стыковые матчи за итоговые места.

Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Традиционно организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация «Белорусская федерация футбола» и БРСМ.

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