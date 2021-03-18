«Барселона» предложит Месси пожизненный контракт
Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет предложить нападающему команды Лионелю Месси пожизненный контракт. Об этом сообщает El Confidencial.
Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет предложить нападающему команды Лионелю Месси пожизненный контракт. Об этом сообщает El Confidencial.
По информации источника, соглашение будет предусматривать сотрудничество с аргентинцем после окончания его карьеры.
При этом сумма контракта, скорее всего, понизится — это связано с финансовыми проблемами
Лапорта стал президентом «Барселоны» 8 марта. На выборах за функционера проголосовали 54,28 процента избирателей.
31 января издание El Mundo раскрыло детали действующего контракта Месси с «Барселоной». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро.
Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонский клуб. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в команде. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.