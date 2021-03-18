«Барселона» предложит Месси пожизненный контракт

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По информации источника, соглашение будет предусматривать сотрудничество с аргентинцем после окончания его карьеры.

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Команда Барселона

При этом сумма контракта, скорее всего, понизится — это связано с финансовыми проблемами сине-гранатовых, вызванными пандемией коронавируса.

Лапорта стал президентом «Барселоны» 8 марта. На выборах за функционера проголосовали 54,28 процента избирателей.

31 января издание El Mundo раскрыло детали действующего контракта Месси с «Барселоной». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро.