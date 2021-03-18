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20:23 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Астана» грозит трансферный бан. Подробности

Клуб может избежать наказания.

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Футбольный клуб «Астана» может столкнуться с трансферным баном в связи с задолженностью перед бывшим игроком Дмитрием Шомко. Генеральный секретарь Альянса профессиональных футболистов Казахстана Газинур Алимов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о деталях дела и объяснил, как столичный клуб может избежать наказания.

Команда
Астана

«Дмитрий Шомко подал жалобу на клуб. Первое решение было вынесено 9 февраля. Его требования удовлетворили и дали срок “Астане” расплатиться с ним в течение 30 календарных дней. Клуб исполнил это решение частично и поэтому еще раз жалоба была подана в Палату по разрешению споров КФФ с просьбой рассмотреть вопрос неполного исполнения решения от 9 февраля. 17 марта было заседание и на нем удовлетворили претензию Шомко, наложили штраф на “Астану” в размере 300 тысяч тенге и дали срок в 15 дней для погашения задолженности в соответствии с первоначальным решением. Клуб уже не сможет избежать штрафа, но имеет возможность избежать трансферного бана. Если в пятнадцатидневный срок задолженность не будет погашена, то будет рассматриваться вопрос о запрете на осуществление трансферной деятельности.
Касаясь суммы, в каком размере “Астана” исполнила решение ПРС? Назвать сумму я не могу, палата не дает мне такого права, как и сам игрок, но в процентном отношении возмещено меньше половины, насколько я понимаю. В случае повторного неисполнения решений предусмотрены иные санкции, которые могут быть применены. Клуб обязан соблюдать все это. В контрактах с игроками прописано, что все споры рассматриваются в ПРС и клубы обязуются соблюдать и уважать решения юридических органов. Назревают ли еще такие дела в отношении “Астаны”? Нет, рассматривали только Шомко. Большая часть рассмотрения была посвящена “Окжетпесу” по долгам прошлого года. Из-за неисполнения решения по одному игроку на них уже распространяется трансферный бан. По остальным игрокам запрет на трансферы будет, если они в течение 30 дней, то есть до 16 апреля, не погасят задолженность», — заявил Алимов.

Напомним, Шомко выступал за «Астану» с 2014 года. В январе 2021-го он перешел в российский «Ротор».

«Окжетпес» стал единственным неудачником высшего дивизиона-2020 и выступит в первой лиге.

Алишер Абдулин

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