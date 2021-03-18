Дефицит опорников и необходимость реабилитации перед фанатами. Почему «Астана» не прогадала с приглашением Куата
Ранее он играл в «Кайрате» и России.
Ранее он играл в «Кайрате» и России.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат принесет пользу «Астане». Корреспондент Vesti.kz рассуждает о том, что он может дать игре столичного клуба.
Возвращение Куата в родную команду вызвало немало шума. Поклонникам «Астаны» не дает покоя прошлое футболиста, связанное с «Кайратом», в том числе затрагивающее столичный клуб.
Впрочем, если отбросить данный фактор и оставить лишь игровую составляющую, то Куат должен усилить игру «Астаны».
До прихода
Конечно, Бейсебеков и Шимунович неплохо смотрелись, особенно казахстанец, который к тому же является капитаном команды. Тем не менее, «Астана» имела не столь богатый выбор игроков профильной позиции на место опорника.
В предыдущие сезоны игру в этой зоне определял Иван Маевский, перешедший в «Ротор», а также на эту позицию прекрасно интегрировался Юрий Логвиненко, также отправившийся зимой в волгоградский клуб.
С нынешними весьма скромными возможностями «Астаны» получить качественного игрока на любую позицию, в том числе и опорника уровня Маевского, будет проблематично. Поэтому подписание Куата отнюдь небесполезная мера.
Зная его бойцовские качества и старательность стоит полагать, что Исламбек поможет «Астане». Учитывая то, что ему необходима реабилитация в глазах столичных болельщиков, Куат наверняка с утроенным рвением будет тренироваться и выкладываться на все сто процентов.
Вполне возможно, что уже в ближайшей встрече «Астаны» с «Каспием» Куат выйдет на поле.
Напомним, Куат с 2014 года выступал за «Кайрат», который покинул в конце 2019-го. После этого 27-летний футболист выступал за «Оренбург» и подмосковные «Химки».