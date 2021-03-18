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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Дефицит опорников и необходимость реабилитации перед фанатами. Почему «Астана» не прогадала с приглашением Куата

Ранее он играл в «Кайрате» и России.

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Источник: Reuters

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат принесет пользу «Астане». Корреспондент Vesti.kz рассуждает о том, что он может дать игре столичного клуба.

Возвращение Куата в родную команду вызвало немало шума. Поклонникам «Астаны» не дает покоя прошлое футболиста, связанное с «Кайратом», в том числе затрагивающее столичный клуб.
Впрочем, если отбросить данный фактор и оставить лишь игровую составляющую, то Куат должен усилить игру «Астаны».

Команда
Астана

До прихода экс-игрока «Кайрата», а также «Оренбурга» и «Химок», из номинальных опорных полузащитников можно было выделить Валерия Чуперку, Султана Сагнаева и Мади Жакипбаева. Даже Марк Гурман может исполнять данные функции. В Суперкубке Казахстана и в первом туре чемпионата роли опорников выполняли защитники Абзал Бейсебеков и Лука Шимунович.

Конечно, Бейсебеков и Шимунович неплохо смотрелись, особенно казахстанец, который к тому же является капитаном команды. Тем не менее, «Астана» имела не столь богатый выбор игроков профильной позиции на место опорника.

В предыдущие сезоны игру в этой зоне определял Иван Маевский, перешедший в «Ротор», а также на эту позицию прекрасно интегрировался Юрий Логвиненко, также отправившийся зимой в волгоградский клуб.

С нынешними весьма скромными возможностями «Астаны» получить качественного игрока на любую позицию, в том числе и опорника уровня Маевского, будет проблематично. Поэтому подписание Куата отнюдь небесполезная мера.

Зная его бойцовские качества и старательность стоит полагать, что Исламбек поможет «Астане». Учитывая то, что ему необходима реабилитация в глазах столичных болельщиков, Куат наверняка с утроенным рвением будет тренироваться и выкладываться на все сто процентов.

Вполне возможно, что уже в ближайшей встрече «Астаны» с «Каспием» Куат выйдет на поле.
Напомним, Куат с 2014 года выступал за «Кайрат», который покинул в конце 2019-го. После этого 27-летний футболист выступал за «Оренбург» и подмосковные «Химки».

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