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18 марта, источник: Vesti.kz

Попали в тройку. Стало известно количество казахстанских футболистов в зарубежном чемпионате

Легионеры представляют 11 стран.

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Озвучено количество казахстанских футболистов, выступающих в чемпионате Кыргызстана. По данным Sport.kg, двое из них являются одноклубниками.

Это Азамат Жомартов («Алай», Ош), Магомед Узденов («Дордой», Бишкек), Иосиф Пафенгут и Канат Рахат (оба — «Кара-Балта»).

Наибольшее количество легионеров (они представляют 11 стран) в чемпионате Кыргызстана имеют представители Узбекистана (8). Далее идут Россия (7), Казахстан (4), Гана (3), Беларусь (2). По одному иностранному футболисту есть из Таджикистана, Франции, Молдовы, Афганистана, Украины и Нигерии.
Наибольшее количество легионеров в составе «Алая» (8). По шесть в «Каганате» и кочкор-атинском «Нефтчи».

Единственным клубом, который обошелся без приглашения игроков из-за рубежа, оказался «Илбирс».

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