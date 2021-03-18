Попали в тройку. Стало известно количество казахстанских футболистов в зарубежном чемпионате
Легионеры представляют 11 стран.
Легионеры представляют 11 стран.
Озвучено количество казахстанских футболистов, выступающих в чемпионате Кыргызстана. По данным Sport.kg, двое из них являются одноклубниками.
Это Азамат Жомартов («Алай», Ош), Магомед Узденов («Дордой», Бишкек), Иосиф Пафенгут и Канат Рахат (оба — «Кара-Балта»).
Наибольшее количество легионеров (они представляют 11 стран) в чемпионате Кыргызстана имеют представители Узбекистана (8). Далее идут Россия (7), Казахстан (4), Гана (3), Беларусь (2). По одному иностранному футболисту есть из Таджикистана, Франции, Молдовы, Афганистана, Украины и Нигерии.
Наибольшее количество легионеров в составе «Алая» (8). По шесть в «Каганате» и
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