«Астана» нацелилась на лучшего бомбардира европейского клуба

Футбольный клуб «Астана» заинтересован в трансфере 24-летнего норвежского форварда «Согндаля» Кристоффера Ховена. Об этом сообщает TV2.no.

Команда Астана

Отмечается, что столичный клуб хотел арендовать игрока с правом выкупа. Однако «Согндаль» ждет более лучшего предложения от астанчан.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро, а его контракт с нынешним клубом рассчитан до 2023 года.