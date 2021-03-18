«Астана» нацелилась на лучшего бомбардира европейского клуба
Форварду 24 года.
Форварду 24 года.
Футбольный клуб «Астана» заинтересован в трансфере 24-летнего норвежского форварда «Согндаля» Кристоффера Ховена. Об этом сообщает TV2.no.
Отмечается, что столичный клуб хотел арендовать игрока с правом выкупа. Однако «Согндаль» ждет более лучшего предложения от астанчан.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро, а его контракт с нынешним клубом рассчитан до 2023 года.
«Согндаль» выступает во второй по силе норвежской лиге. В прошлом сезоне Ховен забил 17 голов в 30 матчах, став лучшим бомбардиром команды и вторым в снайперской гонке чемпионата.