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18 марта, источник: Vesti.kz

«Астана» нацелилась на лучшего бомбардира европейского клуба

Форварду 24 года.

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Футбольный клуб «Астана» заинтересован в трансфере 24-летнего норвежского форварда «Согндаля» Кристоффера Ховена. Об этом сообщает TV2.no.

Команда
Астана

Отмечается, что столичный клуб хотел арендовать игрока с правом выкупа. Однако «Согндаль» ждет более лучшего предложения от астанчан.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро, а его контракт с нынешним клубом рассчитан до 2023 года.

«Согндаль» выступает во второй по силе норвежской лиге. В прошлом сезоне Ховен забил 17 голов в 30 матчах, став лучшим бомбардиром команды и вторым в снайперской гонке чемпионата.

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