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12:56 (мск), источник: БЕЛТА

Мозырь и Минск примут первые встречи 2-го тура футбольного чемпионата Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые встречи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Футболисты «Славии» примут в Мозыре гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа» (начало в 18.00). В стартовом туре обе команды потерпели поражения в гостевых матчах: мозыряне уступили «Ислочи» со счетом 0:1, а жодинцы крупно проиграли минскому «Динамо» — 0:3.

Во втором сегодняшнем поединке «Ислочь» на поле ФК «Минск» встретится с новичком элитного дивизиона «Сморгонью». В своем первом матче сморгонская дружина потерпела разгромное поражение в Минске от столичного «Энергетика-БГУ» — 0:3.

Центральный матч этого тура состоится 20 марта в Бресте: местное «Динамо» примет борисовский БАТЭ. Также в субботу «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с чемпионом страны солигорским «Шахтером», «Витебск» у себя дома встретится с минским «Динамо», а футболисты «Минска» примут брестский «Рух».

Программа второго тура завершится в воскресенье, 21 марта, двумя встречами: «Слуцк» — «Неман» (Гродно), «Гомель» — «Спутник» (Речица).

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