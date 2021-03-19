Мозырь и Минск примут первые встречи 2-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Футболисты «Славии» примут в Мозыре гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа» (начало в 18.00). В стартовом туре обе команды потерпели поражения в гостевых матчах: мозыряне уступили «Ислочи» со счетом 0:1, а жодинцы крупно проиграли минскому «Динамо» — 0:3.

Во втором сегодняшнем поединке «Ислочь» на поле ФК «Минск» встретится с новичком элитного дивизиона «Сморгонью». В своем первом матче сморгонская дружина потерпела разгромное поражение в Минске от столичного «Энергетика-БГУ» — 0:3.

Центральный матч этого тура состоится 20 марта в Бресте: местное «Динамо» примет борисовский БАТЭ. Также в субботу «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с чемпионом страны солигорским «Шахтером», «Витебск» у себя дома встретится с минским «Динамо», а футболисты «Минска» примут брестский «Рух».