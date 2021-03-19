«Астана» выиграла первый матч в КПЛ с шикарным голом футболиста из европейской сборной
«Астана» добилась первой победы в
«Астана» добилась первой победы в
Встреча прошла в
Успеха хозяева добились уже на 17-й минуте, когда игрок сборной Беларуси Макс Эбонг сместился с правого фланга в центр и неотразимо пробил в девятку. Гол вышел на загляденье.
Перед самым перерывом астанчане заработали пенальти, который четко исполнил хорватский легионер Марин Томасов, разведя мяч и вратаря по разным углам.
Как итог, «Астана» одержала первую победу в чемпионате, тогда как «Каспий» потерпел первое поражение. В первом туре столичный клуб на выезде сыграл вничью с «Тураном» (2:2), а «Каспий» дома поделил очки с «Актобе» (1:1).
В следующем туре, 4 апреля, «Каспий» на своем поле примет «Жетысу», а на следующий день «Астана» в гостях сыграет с «Тоболом».