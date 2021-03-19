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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» выиграла первый матч в КПЛ с шикарным голом футболиста из европейской сборной

«Астана» добилась первой победы в OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу, обыграв «Каспий» в рамках второго тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.
Успеха хозяева добились уже на 17-й минуте, когда игрок сборной Беларуси Макс Эбонг сместился с правого фланга в центр и неотразимо пробил в девятку. Гол вышел на загляденье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед самым перерывом астанчане заработали пенальти, который четко исполнил хорватский легионер Марин Томасов, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как итог, «Астана» одержала первую победу в чемпионате, тогда как «Каспий» потерпел первое поражение. В первом туре столичный клуб на выезде сыграл вничью с «Тураном» (2:2), а «Каспий» дома поделил очки с «Актобе» (1:1).

В следующем туре, 4 апреля, «Каспий» на своем поле примет «Жетысу», а на следующий день «Астана» в гостях сыграет с «Тоболом».

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