«Монако» не разрешил Головину сыграть за сборную на территории России

Матч между сборными России и Словении пройдет 27 марта в Сочи. Решение обусловлено тем, что Головин, приехав в Сочи, по возвращении в Монако был бы вынужден отправиться на карантин минимум на пять дней.

При этом российский полузащитник сможет сыграть в гостевых матчах против команд Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта), поскольку эти страны являются членами Евросоюза.