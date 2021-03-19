«Не в лучшем состоянии». Тихонов — о новичках, замене Муртазаева и победе над «Каспием»
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своим мнением относительно игры второго тура
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своим мнением относительно игры второго тура
О том, что получилось и не получилось в игре
«Получилось выиграть, получилось забить два гола. Не получилось, наверное, в первом тайме: команда пыталась прессинговать и много давала играть “Каспию”. Очень много сил отдали в первой половине, но во второй сыграли больше на результат. В первой игре мы потеряли очки, возможно, незапланированные. Повторюсь, что есть моменты, которые необходимо улучшать. Мы работаем, конечно. Те футболисты, которые к нам пришли, и Куат, и Чуперка, не в лучшем состоянии. Мы будем рассчитывать, что у нас есть время, команда потренируется и будет в лучшем состоянии».
О замене Романа Муртазаева в перерыве
«Это тактическая замена, потому что Муртазаев не все установки, которые ему были даны, выполнял. Он неплохо цеплялся за мячи в некоторых моментах. Но Муртазаев в первый раз играл за нас, первая официальная игра. Я не беру в учет то, что он на замену вышел, когда мы в водное поло играли. Были моменты, когда он свои установки не выполнял, поэтому мы его поменяли после первого тайма».
О том, почему номинальный центральный полузащитник Султан Сагнаев сыграл на фланге
«Мы выпустили Чуперку в центр и Сагнаева на фланг, потому что Барсегян уже устал, плюс у него плечо, он вообще был под вопросом перед этой игрой. Поэтому выпустили Сагнаева, чтобы он закрыл левую сторону нашу».
О том, доволен ли текущей формой команды
«Не совсем. Я думаю, что и футболисты не всем довольны. Нам есть, над чем работать. Повторюсь,
Напомним, что «Астана» одержала первую победу в КПЛ-2021 и после первых двух туров набрала четыре очка.