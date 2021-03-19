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19:50 (мск), источник: Sport24

Моуринью будет уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма», если клуб не финиширует в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью будет уволен, если команда под его руководством не сумеет финишировать в топ-4 АПЛ, сообщают британские СМИ.

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Источник: AP 2020

Накануне «шпоры» с треском вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. После домашней победы со счетом 2:0 над загребским «Динамо» «Тоттенхэм» уступил менее статусной команде со счетом 0:3 ДВ в ответной встрече. Тем самым «Тоттенхэм» упустил дополнительную возможность пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон как победитель Лиги Европы. Последний шанс «шпор» — финишировать в первой четверке АПЛ. На данный момент команда Моуринью идет в турнирной таблице 8-й, отставая от занимающего 4-ю строчку «Челси» на 6 очков при матче в запасе.

По информации Sportsmail, при увольнении Моуринью «Тоттенхэм» не будет платить португальцу неустройку — ему в таком случае полагается 30 млн фунтов, а продолжит выплачивать ему зарплату по контракту.

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