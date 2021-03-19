Футболисты «Торпедо-БелАЗ» выиграли у «Славии» во 2-м туре чемпионата Беларуси

После поражений в первом туре оба соперника были настроены на победу, но выиграть удалось жодинцам — 1:0. Победный гол на 80-й минуте игры забил Никита Николаевич.

Во втором сегодняшнем поединке «Ислочь» на поле ФК «Минск» встретится с новичком элитного дивизиона «Сморгонью». В стартовом туре «Ислочь» у себя дома одолела «Славию» с минимальным преимуществом 1:0, а сморгонская дружина потерпела разгромное поражение в Минске от столичного «Энергетика-БГУ» — 0:3.

Центральный матч этого тура состоится 20 марта в Бресте: местное «Динамо» примет борисовский БАТЭ. Также в субботу «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с чемпионом страны солигорским «Шахтером», «Витебск» у себя дома встретится с минским «Динамо», а футболисты «Минска» примут брестский «Рух».