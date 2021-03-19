Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Леванте
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Тамбов
50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Химки
13
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
20:38 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗ» выиграли у «Славии» во 2-м туре чемпионата Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗ» добились гостевой победы над мозырской «Славией» в стартовом матче 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

После поражений в первом туре оба соперника были настроены на победу, но выиграть удалось жодинцам — 1:0. Победный гол на 80-й минуте игры забил Никита Николаевич.

Во втором сегодняшнем поединке «Ислочь» на поле ФК «Минск» встретится с новичком элитного дивизиона «Сморгонью». В стартовом туре «Ислочь» у себя дома одолела «Славию» с минимальным преимуществом 1:0, а сморгонская дружина потерпела разгромное поражение в Минске от столичного «Энергетика-БГУ» — 0:3.

Центральный матч этого тура состоится 20 марта в Бресте: местное «Динамо» примет борисовский БАТЭ. Также в субботу «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с чемпионом страны солигорским «Шахтером», «Витебск» у себя дома встретится с минским «Динамо», а футболисты «Минска» примут брестский «Рух».

Программа второго тура завершится двумя встречами в воскресенье, 21 марта: «Слуцк» — «Неман» (Гродно), «Гомель» — «Спутник» (Речица).

Гороскоп на май 2020
Новое украшение Ким Кардашьян рассорило пользователей Instagram
Гараничев напомнил о своем существовании в спринте на Кубке мира
Гончаренко — главный кандидат на пост тренера «Краснодара»
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
ЦСКА планирует объявить Олича главным тренером во вторник
«Монако» не разрешил Головину сыграть за сборную в России
«Химки» победили «Рубин» в чемпионате России до 10 матчей
ЦСКА сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь