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19 марта, источник: БЕЛТА

«Ислочь» одержала вторую победу победу в чемпионате Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали вторую победу на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В своем втором домашнем поединке подопечные Артема Радькова переиграли гостей из «Сморгони» с результатом 2:0. Оба мяча в этой встрече забил ветеран «Ислочи» Дмитрий Комаровский — первый раз он отличился на 17-й минуте встречи, а на 50-й минуте реализовал пенальти. Для футболистов «Сморгони» это второе поражение кряду.

Также сегодня бронзовые призеры прошлого первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели в Мозыре местную «Славию» — 1:0. Победный мяч в активе Никиты Николаевича.

Центральный матч этого тура состоится 20 марта в Бресте: местное «Динамо» примет борисовский БАТЭ. Также в субботу «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с чемпионом страны солигорским «Шахтером», «Витебск» у себя дома встретится с минским «Динамо», а футболисты «Минска» примут брестский «Рух».

Программа второго тура завершится в воскресенье, 21 марта, двумя встречами: «Слуцк» — «Неман» (Гродно), «Гомель» — «Спутник» (Речица).

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