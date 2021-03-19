«Ислочь» одержала вторую победу победу в чемпионате Беларуси

В своем втором домашнем поединке подопечные Артема Радькова переиграли гостей из «Сморгони» с результатом 2:0. Оба мяча в этой встрече забил ветеран «Ислочи» Дмитрий Комаровский — первый раз он отличился на 17-й минуте встречи, а на 50-й минуте реализовал пенальти. Для футболистов «Сморгони» это второе поражение кряду.