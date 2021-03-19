«Ислочь» одержала вторую победу победу в чемпионате Беларуси
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали вторую победу на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали вторую победу на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем втором домашнем поединке подопечные Артема Радькова переиграли гостей из «Сморгони» с результатом 2:0. Оба мяча в этой встрече забил ветеран «Ислочи» Дмитрий Комаровский — первый раз он отличился на 17-й минуте встречи, а на 50-й минуте реализовал пенальти. Для футболистов «Сморгони» это второе поражение кряду.
Также сегодня бронзовые призеры прошлого первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели в Мозыре местную «Славию» — 1:0. Победный мяч в активе Никиты Николаевича.
Центральный матч этого тура состоится 20 марта в Бресте: местное «Динамо» примет борисовский БАТЭ. Также в субботу «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с чемпионом страны солигорским «Шахтером», «Витебск» у себя дома встретится с минским «Динамо», а футболисты «Минска» примут брестский «Рух».
Программа второго тура завершится в воскресенье, 21 марта, двумя встречами: «Слуцк» — «Неман» (Гродно), «Гомель» — «Спутник» (Речица).