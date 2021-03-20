«Лидс Юнайтед» второй раз в сезоне обыграл «Фулхэм»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 29-минуте — вингер «Лидса» Джек Харрисон с левого фланга прострелил на ближний угол вратарской, откуда нападающий Патрик Бэмфорд в касание переправил мяч точно в цель.

Хозяева отыгрались через девять минут — после подачи с углового защитник «дачников» Йоаким Андерсен сыграл на опережение и ударом в касание с близкой дистанции отправил мяч в ворота.

Решающий гол был забит на 58-й минуте — всё тот же Патрик Бэмфорд отпасовал низом на правый край чужой штрафной на Рафинью, который получил передачу и из борьбы прицельно пробил в ближний угол ворот.