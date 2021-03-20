Перед сборной Головин помог «Монако» разгромить «Сент-Этьен». У российского легионера седьмая в сезоне голевая передача

Минус одна игра за сборную

За несколько часов до матча «Монако» в Сент-Этьене стало известно, что Александр Головин пропустит матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Словения. Крайне неприятный сюрприз для тренерского штаба нашей сборной, хотя с начала пандемии все уже привыкли к неожиданным потерям в составе. Кто-то подхватывал коронавирус, кто-то сдавал ложноположительные тесты, а теперь, как выяснилось, игрока могут просто не отпустить в сборную.

«Это консолидированное решение лиги и клубов — не отпускать своих футболистов за пределы Евросоюза, — пояснил “СЭ” член совета директоров французской лиги, вице-президент и генеральный директор “Монако” Олег Петров. — Потому что в противном случае после возвращения из сборных игрокам придется проходить недельный карантин. Так как идет чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши. Безусловно, мы очень рады тому, что наши футболисты выступают за свои сборные, мы за то, чтобы Саша играл и проявлял себя в сборной России. Конечно, он очень хотел сыграть в Сочи, но так сложились обстоятельства. Как я слышал, такая же ситуация во многих европейских лигах — к примеру, в Германии. Выработан единый подход, чтобы не было дискриминации. К сожалению, в прошлый раз, когда проводились матчи национальных команд, были случаи заболевания коронавирусом. Так произошло с нашим капитаном Бен Йеддером, который заболел ковидом. Он по-прежнему ведущий игрок, но результативность уже не та».

Между тем, у Головина после четырех месяцев восстановления после травмы ситуация не самая простая, и в последнее время он чаще выходил на замену, чем попадал в стартовый состав. Тем не менее, Станислав Черчесов оценил ситуацию с 24-летним полузащитником в целом положительно. «Нас радует, что с каждым туром он вырывает свои минуты. На Сашу это похоже. Он парень с характером, который просто так ничего никому не отдаст», — заметил главный тренер сборной России.

«Монако» еще в гонке за Лигу чемпионов

Черчесов, кстати, хорошо знаком с Нико Ковачем, и заметил, что в отношении Головина тренер «Монако» объективен. Тем приятнее было ознакомиться с составом монегасков перед игрой на «Жоффруа-Гишар». Второй тур подряд российский легионер играл с первых минут, причем схема команды из княжества очень напоминала ту, что была во времена уволенного перед началом сезона Роберта Морено.

Это 4−4−2, где есть цементирующая центр поля связка Тшуамени — Фофана, бровки отданы на откуп фланговым защитникам, а Диоп и Головин занимают позиции инсайдов. В обороне им приходится действовать как фланговым хавбекам, а впереди у футболистов полная свобода. Например, в дебюте Головин завершил сольный проход неточным ударом с радиуса штрафной. Следующий эпизод с участием российского легионера — отмеченный фирменным знаком угловой — увенчался попаданием мяча в руку ветерана зеленых Дебюши.

На поле в этот момент не было штатных пенальтистов «Монако», и Йоветич с 11-метрового пробил в штангу. Учитывая, что до этого удар черногорца пришелся в перекладину, он сделал заявку на звание самого невезучего игрока пятницы, однако третий заход форварда на цель завершился взятием ворот, что полностью отражало колоссальное игровое преимущество гостей. Правда, развить его до перерыва не удалось. Игра выровнялась, а самым запоминающимся моментом стал очередной корнер Головина, после которого Йоветич направил мяч над перекладиной.

Во второй половине внесший коррективы в состав «Сент-Этьен» стал больше напрягать оборону «Монако». С одной стороны, это заставило проводившего 200-й матч в лиге 1 Сидибе реже помогать Головину в нападении. С другой — у гостей появился простор для атак с ходу, чем монегаски, как более классная команда, и воспользовались. Головин получил не совсем удобный пас под забегание справа, но сумел вывернуть ногу и отдать передачу под убойный удар набегавшему из глубины Тшуамени. Седьмой в сезоне голевой пас российского полузащитника покончил даже с намеками на интригу.