Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона Серии А, «Аталанта» — лучшей командой

Мероприятие было организовано Итальянской футбольной ассоциацией и транслировалась исключительно на Sky Sport.

Так, лучшим игроком минувшего сезона признан нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. В прошлом розыгрыше чемпионата Италии Роналду принял участие в 33 матчах, в которых забил 31 мяч и отдал шесть голевых передач.