Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона Серии А, «Аталанта» — лучшей командой
В пятницу, 19 марта, прошла церемония награждения лучших футболистов и футболисток, а также тренеров Серии А по итогам сезона-2019/20.
В пятницу, 19 марта, прошла церемония награждения лучших футболистов и футболисток, а также тренеров Серии А по итогам сезона-2019/20.
Мероприятие было организовано Итальянской футбольной ассоциацией и транслировалась исключительно на Sky Sport.
Так, лучшим игроком минувшего сезона признан нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. В прошлом розыгрыше чемпионата Италии Роналду принял участие в 33 матчах, в которых забил 31 мяч и отдал шесть голевых передач.
Лучшим тренером признан Джан Пьеро Гасперини, а его «Аталанта» — лучшей командой сезона.
Символическая сборная выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма; Робин Гозенс, Стефан де Врей, Леонардо Бонуччи, Тео Эрнандес; Николо Барелла, Папу Гомес, Луис Альберто; Пауло Дибала, Чиро Иммобиле, Криштиану Роналду.
Лучшей футболисткой в Италии стала нападающая «Ювентуса» Кристиана Джирелли.