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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» готов предложить за Роналду символическую сумму, включив в сделку Иско

Руководство мадридского «Реала» готово предложить за 36-летнего португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду лишь символическую сумму в связи тяжёлой финансовой ситуацией, сообщает Cuatro.

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14
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14
фотографий

При этом «Реал» готов включить в сделку и 28-летнего атакующего полузащитника Иско. Роналду же будет предложен лишь годичный контракт.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал две результативные передачи.

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