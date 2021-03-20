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11:31 (мск), источник: Sport24

Серхио Рамос пропустит матч «Реала» с «Сельтой» из-за опасений рецидива травмы

«Реал» назвал состав команды на матч 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

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Источник: Sport24

Встречу пропустит капитан «сливочных» Серхио Рамос. Как отмечает Marca, в пятницу защитник принял участие в первой половине тренировки, в итоге тренерский штаб Зинедина Зидана решил предоставить футболисту отдых, опасаясь возможного рецидива травмы перед четвертьфинальным матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Вратари: Куртуа, Лунин, Алтубе. Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди. Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско. Нападающие: Бензема, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Родриго, Уго Дуро.

Матч «Сельта» — «Реал» состоится сегодня, 20 марта, и начнется в 18:15 по московскому времени.

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