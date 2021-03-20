Серхио Рамос пропустит матч «Реала» с «Сельтой» из-за опасений рецидива травмы

Встречу пропустит капитан «сливочных» Серхио Рамос. Как отмечает Marca, в пятницу защитник принял участие в первой половине тренировки, в итоге тренерский штаб Зинедина Зидана решил предоставить футболисту отдых, опасаясь возможного рецидива травмы перед четвертьфинальным матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».