Названы самые высокооплачиваемые футболисты Германии
Французский L’Equipe приводит рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Германии. Об этом сообщается на сайте издания.
Французский L’Equipe приводит рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Германии. Об этом сообщается на сайте издания.
В рейтинге приведены суммы месячного оклада футболистов до уплаты налогов. Самые высокооплачиваемые спортсмены лиги — игроки мюнхенской «Баварии». Первое место делят польский форвард клуба Роберт Левандовски и немецкий голкипер Мануэль Нойер. Их зарплата составляет 1,7 миллиона евро в месяц.
В пятерку самых оплачиваемых футболистов Бундеслиги входят исключительно игроки «Баварии»: Лерой Санэ с окладом в 1,5 миллиона евро, Томас Мюллер (1,3 миллиона) и Люка Эрнандес (1,1 миллиона евро). Самым высокооплачиваемым тренером чемпионата также является представитель мюнхенского клуба —
В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место после 28 матчей. В активе баварцев 58 очков. Они опережают ближайшего преследователя РБ Лейпциг всего на одно очко. Идущий на третьем месте «Вольфсбург» уступает лидеру 10 очков.