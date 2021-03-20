Названы самые высокооплачиваемые футболисты Германии

В рейтинге приведены суммы месячного оклада футболистов до уплаты налогов. Самые высокооплачиваемые спортсмены лиги — игроки мюнхенской «Баварии». Первое место делят польский форвард клуба Роберт Левандовски и немецкий голкипер Мануэль Нойер. Их зарплата составляет 1,7 миллиона евро в месяц.

В пятерку самых оплачиваемых футболистов Бундеслиги входят исключительно игроки «Баварии»: Лерой Санэ с окладом в 1,5 миллиона евро, Томас Мюллер (1,3 миллиона) и Люка Эрнандес (1,1 миллиона евро). Самым высокооплачиваемым тренером чемпионата также является представитель мюнхенского клуба — Ханс-Дитер Флик.