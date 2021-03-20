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11:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые высокооплачиваемые футболисты Германии

Французский L’Equipe приводит рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Германии. Об этом сообщается на сайте издания.

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Источник: AP 2020

В рейтинге приведены суммы месячного оклада футболистов до уплаты налогов. Самые высокооплачиваемые спортсмены лиги — игроки мюнхенской «Баварии». Первое место делят польский форвард клуба Роберт Левандовски и немецкий голкипер Мануэль Нойер. Их зарплата составляет 1,7 миллиона евро в месяц.

В пятерку самых оплачиваемых футболистов Бундеслиги входят исключительно игроки «Баварии»: Лерой Санэ с окладом в 1,5 миллиона евро, Томас Мюллер (1,3 миллиона) и Люка Эрнандес (1,1 миллиона евро). Самым высокооплачиваемым тренером чемпионата также является представитель мюнхенского клуба — Ханс-Дитер Флик.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место после 28 матчей. В активе баварцев 58 очков. Они опережают ближайшего преследователя РБ Лейпциг всего на одно очко. Идущий на третьем месте «Вольфсбург» уступает лидеру 10 очков.

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