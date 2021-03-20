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12:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» разгромил «Туран» и выиграл первый матч в КПЛ: один из мячей забил игрок европейской сборной

Во втором тайме оборона соперника развалилась.

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«Жетысу» обыграл «Туран» в рамках второго тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 3:0 в пользу талдыкорганского клуба.

Семиреченцы добились успеха уже на 4-й минуте, когда после розыгрыша углового мяч в ворота переправил полузащитник сборной Эстонии Артем Дмитриев:

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В дальнейшем могли забить обе команды, но игроки очень небрежно отнеслись к своим моментам. Тем не менее, после перерыва талдыкорганцы упрочили свое преимущество вследствие провальной игры защитников «Турана». Так, Аслан Адиль ворвался в штрафную площадь по правому флангу и пушечным ударом вколотил мяч в ворота Андрея Пасеченко:

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На 76-й минуте Асхат Балтабеков забил третий гол в ворота туркестанской команды при полном попустительстве обороны и тем самым установил окончательный итог встречи:

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Напомним, что в первом туре «Жетысу» в гостях проиграл «Кайрату» (0:2), а «Туран» на своем поле сыграл вничью с «Астаной» (2:2).

В следующем туре, 4 апреля, «Туран» дома примет «Кайсар», а «Жетысу» в этот день на выезде встретится с «Каспием».

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