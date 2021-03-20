Вчера вечером в матче 30-го тура французской Лиги 1 «Монако» Александра Головина пожаловал в гости к «Сент-Этьену». Российского полузащитника не отпустили на родину, однако он вновь оказался в стартовом составе «монегасков» и помог клубу одержать разгромную победу со счётом 4:0.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5b24052564806dd52b2" data-vnd="a5b24052564806dd52b2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5b24052564806dd52b2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Седьмая голевая передача Головина в сезоне

Заняв место на правом фланге полузащиты, Головин здорово вписался в игру. На 11-й минуте после его подачи от углового флага защитник «Сент-Этьена» Матьё Дебюши сыграл рукой, и судья назначил пенальти. Стеван Йоветич не реализовал одиннадцатиметровый, но уже спустя две минуты открыл счёт в игре. Под конец первого тайма Головин подал угловой на черногорца, удар которого головой пришёлся чуть выше перекладины.

Уже во втором тайме «Монако» забил второй мяч. Александр Головин с правого фланга сделал передачу на Чуамени, который спокойно пробил вратаря «Сент-Этьена» Стефана Баича. Спустя ещё десять минут «монегаски» уже вели со счётом 3:0 благодаря голу Софьяна Диопа. На 76-й минуте российский полузащитник покинул поле, а вместо него вышел Крепин Дьятта. Именно он и стал автором последнего гола в этой игре.

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В матче против «Сент-Этьена» Головин отдал седьмую голевую передачу. По этому показателю он лидирует в «Монако» вместе с форвардом Кевином Фолландом, у которого тоже семь ассистов. Однако в ysytiytv сезоне россиянин провёл 14 матчей, а Фолланд в два раза больше — 28. После игры 24-летний полузащитник дал «Чемпионату» небольшой комментарий.

«Несмотря на крупный счёт, не такая простая игра, как может показаться. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Очередная голевая передача? Это здорово и не менее приятно, чем забивать самому, но важнее и позитивнее всегда победа и командный результат», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Болельщики тоже остались в восторге от игры Головина и даже начали сравнивать его с экс-футболистом «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным.

«Мастер-класс от Головина, Йоветича и Чуамени! Что за ночь в пятницу…».

«Александр Головин, Софьян Диоп и Орельен Чуамени впечатлили меня в этом сезоне…».

«Головин не играет исключительные матчи, но всегда находится в хорошей позиции…».

«Головину всё ещё не по себе на правом фланге…».

Но были и те, кто в последних матчах оставались недовольны игрой россиянина.

«Неужели Нико снял Диопа и выпустил на поле Головина, который ничего не делает?».

«Игрок вроде Головина не приносит почти ничего в наступательном плане».

Но большинство болельщиков «Монако» всё же продолжают хвалить Головина.

«Головин по-прежнему очень хороший игрок!».

«Головин — это класс».

«59 мин. Я собираюсь отпраздновать всё за Головина. Сердце России. 0−2».

Некоторые уже сватают россиянина в Италию.

«Милан» должен подписать Головина.

«Головин-царь слишком хорош в футболе».

«Головин сегодня играет очень хорошо».

«Судья не защищает Головина, как он сделал бы с Неймаром».

«Головин, в любом случае, показывает класс».

«Откровенно говоря, Кайо Энрике и Головин очень впечатляют».

«Головин проявляет больше желания».

«Головин похож на Аршавина не только по национальности».

«И снова Головин, чья хорошая игра остаётся незамеченной, гораздо чаще, чем его плохие игры… Он делает огромную работу, и приятно видеть его на таком уровне».

Крупно обыграв «Сент-Этьен», команда Нико Ковача после 30 туров набрала 59 очков и продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» отстаёт на четыре пункта от лидера «Лилля», у которого есть ещё и игра в запасе. Следующий матч «монегаски» проведут дома, 3 апреля, против «Метца».