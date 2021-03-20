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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Головин слишком хорош!» Во Франции продолжают восхищаться игрой россиянина

Некоторые уже сравнивают полузащитника с Андреем Аршавиным.

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Источник: AFP 2020

Вчера вечером в матче 30-го тура французской Лиги 1 «Монако» Александра Головина пожаловал в гости к «Сент-Этьену». Российского полузащитника не отпустили на родину, однако он вновь оказался в стартовом составе «монегасков» и помог клубу одержать разгромную победу со счётом 4:0.

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Седьмая голевая передача Головина в сезоне

Заняв место на правом фланге полузащиты, Головин здорово вписался в игру. На 11-й минуте после его подачи от углового флага защитник «Сент-Этьена» Матьё Дебюши сыграл рукой, и судья назначил пенальти. Стеван Йоветич не реализовал одиннадцатиметровый, но уже спустя две минуты открыл счёт в игре. Под конец первого тайма Головин подал угловой на черногорца, удар которого головой пришёлся чуть выше перекладины.

Уже во втором тайме «Монако» забил второй мяч. Александр Головин с правого фланга сделал передачу на Чуамени, который спокойно пробил вратаря «Сент-Этьена» Стефана Баича. Спустя ещё десять минут «монегаски» уже вели со счётом 3:0 благодаря голу Софьяна Диопа. На 76-й минуте российский полузащитник покинул поле, а вместо него вышел Крепин Дьятта. Именно он и стал автором последнего гола в этой игре.

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В матче против «Сент-Этьена» Головин отдал седьмую голевую передачу. По этому показателю он лидирует в «Монако» вместе с форвардом Кевином Фолландом, у которого тоже семь ассистов. Однако в ysytiytv сезоне россиянин провёл 14 матчей, а Фолланд в два раза больше — 28. После игры 24-летний полузащитник дал «Чемпионату» небольшой комментарий.

«Несмотря на крупный счёт, не такая простая игра, как может показаться. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Очередная голевая передача? Это здорово и не менее приятно, чем забивать самому, но важнее и позитивнее всегда победа и командный результат», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Болельщики тоже остались в восторге от игры Головина и даже начали сравнивать его с экс-футболистом «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным.

«Мастер-класс от Головина, Йоветича и Чуамени! Что за ночь в пятницу…».

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«Александр Головин, Софьян Диоп и Орельен Чуамени впечатлили меня в этом сезоне…».

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«Головин не играет исключительные матчи, но всегда находится в хорошей позиции…».

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«Головину всё ещё не по себе на правом фланге…».

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Но были и те, кто в последних матчах оставались недовольны игрой россиянина.

«Неужели Нико снял Диопа и выпустил на поле Головина, который ничего не делает?».

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«Игрок вроде Головина не приносит почти ничего в наступательном плане».

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Но большинство болельщиков «Монако» всё же продолжают хвалить Головина.

«Головин по-прежнему очень хороший игрок!».

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«Головин — это класс».

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«59 мин. Я собираюсь отпраздновать всё за Головина. Сердце России. 0−2».

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Некоторые уже сватают россиянина в Италию.

«Милан» должен подписать Головина.

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«Головин-царь слишком хорош в футболе».

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«Головин сегодня играет очень хорошо».

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«Судья не защищает Головина, как он сделал бы с Неймаром».

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«Головин, в любом случае, показывает класс».

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«Откровенно говоря, Кайо Энрике и Головин очень впечатляют».

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«Головин проявляет больше желания».

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«Головин похож на Аршавина не только по национальности».

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«И снова Головин, чья хорошая игра остаётся незамеченной, гораздо чаще, чем его плохие игры… Он делает огромную работу, и приятно видеть его на таком уровне».

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Крупно обыграв «Сент-Этьен», команда Нико Ковача после 30 туров набрала 59 очков и продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» отстаёт на четыре пункта от лидера «Лилля», у которого есть ещё и игра в запасе. Следующий матч «монегаски» проведут дома, 3 апреля, против «Метца».

Дмитрий Росип

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Сент-Этьен
0:4
Первый тайм: 0:1
Монако
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