Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Торпедо М
31
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Ренн
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Бр
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Шинник
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Марсель
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Алания
33
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Кальяри
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Осасуна
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
03
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Севилья
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Велес
11
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
15Гол и радость Глушакова
14:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотелось бы быть более дерзкими». Тренер «Каспия» нашел объяснение поражению от «Астаны» в КПЛ

Эта неудача стала первой для актауского клуба.

Наверх

Главный тренер «Каспия» Срджан Благоевич прокомментировал матч второго тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу против «Астаны». Его слова приводит пресс-служба актауского клуба.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Команда
Каспий

«Во-первых, я хочу поздравить ФК “Астана” с победой и похвалить ту атмосферу, в которой мы играли: отличное поле, стадион красивый, и я сожалею только о том, что не было болельщиков. “Астана” была фаворитом, но мы имели право верить в себя и в то, что сможем достичь положительного результата. К сожалению, нам этого не удалось, но мы показали — то, что делаем, имеет смысл. Самое главное, что игроки это почувствуют. В нашей игре было много позитивного.
Первые 20 минут мы были слишком робкими, но потом до конца игры держали игру под контролем. Чего нам не хватало, так это смелости в последней трети поля, особенно во втором тайме. Думаю, гол с пенальти на последней минуте первого тайма поставил точку в игре. “Астана” в спокойном темпе продолжила игру. Мне жаль, что мы не забили, мы играли неплохо, но я не хочу, чтобы команда была довольна этим. Хочу больше, чем “неплохо выглядели”. В будущем хотелось бы поднять уровень веры в себя, быть более дерзкими и добавить уровень качества решений в завершении атаки. Тогда мы сможем надеяться, что сможем выиграть у такого большого клуба, как “Астана”. Мы отдохнем несколько дней и продолжим работать над улучшением игры с большой мотивацией», — сказал он.

Напомним, что в этом матче «Астана» одержала первую победу в чемпионате, тогда как «Каспий» потерпел первое поражение. В первом туре столичный клуб на выезде сыграл вничью с «Тураном» (2:2), а «Каспий» дома поделил очки с «Актобе» (1:1).

В следующем туре, 4 апреля, «Каспий» на своем поле примет «Жетысу», а на следующий день «Астана» в гостях сыграет с «Тоболом».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Не будите его». Овечкина сотрясли силовым приемом
Пять футболистов присоединились к команде России на сборе в Сочи
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
Месси зарабатывает вдвое больше, чем Криштиану Роналду
«Головин слишком хорош». Во Франции восхищаются игрой россиянина
Норвежская биатлонистка выиграла пасьют на последнем этапе КМ
«Сельта» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь