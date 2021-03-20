«Хотелось бы быть более дерзкими». Тренер «Каспия» нашел объяснение поражению от «Астаны» в КПЛ

«Во-первых, я хочу поздравить ФК “Астана” с победой и похвалить ту атмосферу, в которой мы играли: отличное поле, стадион красивый, и я сожалею только о том, что не было болельщиков. “Астана” была фаворитом, но мы имели право верить в себя и в то, что сможем достичь положительного результата. К сожалению, нам этого не удалось, но мы показали — то, что делаем, имеет смысл. Самое главное, что игроки это почувствуют. В нашей игре было много позитивного.

Первые 20 минут мы были слишком робкими, но потом до конца игры держали игру под контролем. Чего нам не хватало, так это смелости в последней трети поля, особенно во втором тайме. Думаю, гол с пенальти на последней минуте первого тайма поставил точку в игре. “Астана” в спокойном темпе продолжила игру. Мне жаль, что мы не забили, мы играли неплохо, но я не хочу, чтобы команда была довольна этим. Хочу больше, чем “неплохо выглядели”. В будущем хотелось бы поднять уровень веры в себя, быть более дерзкими и добавить уровень качества решений в завершении атаки. Тогда мы сможем надеяться, что сможем выиграть у такого большого клуба, как “Астана”. Мы отдохнем несколько дней и продолжим работать над улучшением игры с большой мотивацией», — сказал он.