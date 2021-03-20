«Акжайык» оказался сильнее «Атырау» и добыл первую победу в новом сезоне КПЛ
Под занавес игры «нефтяники» остались в меньшинстве.
Под занавес игры «нефтяники» остались в меньшинстве.
«Акжайык» одержал первую победу в новом сезоне
Встреча, завершившаяся со счетом 1:0, проходила на стадионе «Акжайык» в Уральске.
Единственный гол в матче забил 27-летний воспитанник уральцев Еркин Тапалов. На 73-й минуте встречи полузащитник отличился после подачи партнера с углового.
На 92-й минуте игры вторую желтую карточку получил польский форвард гостей Петр Гжельчак, оставив свою команду вдесятером.
«Акжайык» одержал первую победу в КПЛ-2021, в то время как «Атырау» проиграл вторую игру подряд.
В первом туре уральцы на выезде уступили «Тоболу» со счетом 0:2, а «нефтяники» в родных стенах минимально проиграли «Шахтеру» — 0:1. Теперь «Акжайык» с тремя очками поднялся на шестую позицию в таблице. Что же касается «Атырау», то они расположились на третьем месте с конца.
Димаш Тулегенов