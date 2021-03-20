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15:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» оказался сильнее «Атырау» и добыл первую победу в новом сезоне КПЛ

Под занавес игры «нефтяники» остались в меньшинстве.

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«Акжайык» одержал первую победу в новом сезоне OLIMPBET-чемпионата Казахстана, с минимальным счетом переиграв «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, завершившаяся со счетом 1:0, проходила на стадионе «Акжайык» в Уральске.

Единственный гол в матче забил 27-летний воспитанник уральцев Еркин Тапалов. На 73-й минуте встречи полузащитник отличился после подачи партнера с углового.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 92-й минуте игры вторую желтую карточку получил польский форвард гостей Петр Гжельчак, оставив свою команду вдесятером.

«Акжайык» одержал первую победу в КПЛ-2021, в то время как «Атырау» проиграл вторую игру подряд.
В первом туре уральцы на выезде уступили «Тоболу» со счетом 0:2, а «нефтяники» в родных стенах минимально проиграли «Шахтеру» — 0:1. Теперь «Акжайык» с тремя очками поднялся на шестую позицию в таблице. Что же касается «Атырау», то они расположились на третьем месте с конца.

Димаш Тулегенов

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