«Акжайык» оказался сильнее «Атырау» и добыл первую победу в новом сезоне КПЛ

«Акжайык» одержал первую победу в КПЛ-2021, в то время как «Атырау» проиграл вторую игру подряд.

В первом туре уральцы на выезде уступили «Тоболу» со счетом 0:2, а «нефтяники» в родных стенах минимально проиграли «Шахтеру» — 0:1. Теперь «Акжайык» с тремя очками поднялся на шестую позицию в таблице. Что же касается «Атырау», то они расположились на третьем месте с конца.