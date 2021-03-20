«Ордабасы» начал с победы в КПЛ: обыграл участника еврокубков благодаря голам легионера и форварда сборной Казахстана
Исход решился после перерыва.
Исход решился после перерыва.
«Ордабасы» победил «Шахтер» в рамках второго тура
Встреча прошла в
Игра выдалась очень интересной, в ее ходе инициативой владели как номинальные хозяева, так и гости. Еще в первом тайме шымкентцы могли повести в счете, но голкипер «горняков» Тимурбек Закиров несколько раз выручил команду. При этом у карагандинцев реальный шанс имел украинский форвард Евгений Павлов, но он из убойной позиции пробил бесхитростно, вследствие чего Бекхан Шайзада намертво зафиксировал мяч.
Первый гол южане забили на 50-й минуте благодаря усилиям сербского защитника Александра Симчевича, игравшего за «Шахтер» в период 2013—2014 годов:
Точку в матче на 88-й минуте поставил вышедший на замену форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко.
Напомним, что «Ордабасы» пропустил первый тур, так как матч с «Кызыл-Жар СК»
В следующем туре, 5 апреля, «Ордабасы» дома примет «Акжайык», а «Шахтер» в этот день на выезде сыграет с «Кызыл-Жар СК».
Добавим, что карагандинский клуб в этом сезоне выступит в Лиге конференций — новый турнир УЕФА, поскольку предыдущий сезон завершил на четвертом месте.