Зарабатывает важные стандарты, но неэффективен, или как начинает новый сезон в «Астане» Муртазаев

Казахстанский форвард Роман Муртазаев в это межсезонье вернулся в «Астану», подписав соглашение со столичным клубом. 27-летний футболист покинул «сине-желтых» по итогам сезона-2019, а затем один год провел в «Тоболе». Корреспондент Vesti.kz проанализировал форму нападающего по итогам стартовых игр нового сезона.

Команда Астана

Лишь год Муртазаева не было в Нур-Султане, и этот год не задался ни для футболиста, ни для «Астаны». Столичные впервые за семь лет не стали чемпионами, финишировав в OLIMPBET-чемпионате Казахстана на третьем месте, а также впервые за шесть лет не вышли в групповую стадию еврокубков. Муртазаев за весь сезон в КПЛ забил всего два гола и сделал одну результативную передачу. Настолько плохой статистика Романа была в уже далеком 2014 году, когда он был еще молодым и подающим надежды игроком.

В феврале стало известно, что футболист вновь стал частью столичного коллектива. В дебютной контрольной игре Роман сразу же отличился дублем, продемонстрировав свою нацеленность на чужие ворота. Казалось, что вот он, голодный Муртазаев, которого мы все никак не увидим с 2016 года, когда он стал вторым бомбардиром чемпионата, забив 18 голов.

Но реальность быстро вернулась в головы фанатов — нужно помнить, что товарищеские игры являются товарищескими играми. Официально сезон Муртазаева начался в тот же день, что и для всех его одноклубников. Это полуфинальная игра Суперкубка Казахстана против «Шахтера» (2:0). Нападающий появился на поле на 81-й минуте, когда игра уже была сделана.

В финале Роман вновь вступил в игру во втором тайме, на 66-й минуте заменив боснийца Семира Смайлагича. На 90-й минуте именно Муртазаев заработал важный штрафной для «Астаны», который хладнокровно реализовал Марин Томасов. Можно сказать, что Роман подарил надежду команде, но в итоге он же эту надежду разрушил, неуверенно исполнив пенальти в послематчевой серии.

Затем была первая игра в рамках КПЛ, выездной матч с «Тураном», о котором еще долго будут говорить фанаты, тренеры и игроки. В «водном поло», как уже прозвали эту игру в футбольном обществе, Муртазаев вновь вышел на замену, но ничем примечательным не отметился.

Но еще больше времени впустую на поле провел Смайлагич. Андрей Тихонов внес свои коррективы в матче второго тура против «Каспия», поставив в старт Муртазаева. Его боснийский конкурент по позиции действительно не блещет в КПЛ, а ведь на сборах он забивал практически в каждой игре. Роман получил отличный шанс, чтобы отобрать место в старте у балканского новичка.

Но не тут-то было. Муртазаев ограничился проведенным первым таймом, опять проведя не самый лучший матч. Он нанес пару ударов, а одним даже зацепил руку соперника, чем заработал пенальти. Этот одиннадцатиметровый реализовал Томасов. Можно сказать, что благодаря Муртазаеву Томасов забил уже два гола со стандартных положений («Турану» и «Каспию»).

Но больше поводов для радости нет. Томасов вовсе выглядел раздраженным в ходе игры, потому что как минимум в двух эпизодах Муртазаев смещался в те же зоны, что и хорват, вследствие чего футболисты едва не сталкивались друг с другом, а мяч был потерян. Марин в такие моменты демонстрировал всю свою эмоциональность, держась за голову, зажмуривая глаза и смотря на небо, или, вернее сказать, крышу «Астана Арены».

С трибун вновь было видно, насколько увереннее впереди смотрятся Томасов и Тигран Барсегян, готовые брать игру на себя и ускорять общекомандный темп. Такое, к сожалению, не скажешь о Муртазаеве. Было невооруженным взглядом видно, что он все еще не в лучших игровых кондициях.

Тот же Смайлагич, вышедший в перерыве, выглядел более уверенно, но это не избавило его от большого количества ошибок и неверных решений. Муртазаев же старался действовать более осторожно, медленно, реже ошибался, но при этом выпадал из игры спереди, где основная роль отдавалась незаурядному дуэту Томасова и Барсегяна.

После игры Тихонов подтвердил, что никаких проблем со здоровьем у Муртазаева нет, а замена носит исключительно тактический характер. Со слов наставника, Роман не выполнял те установки на поле, которые ему были даны.

Пока, после четырех официальных матчей, в которых суммарно Роман отыграл 99 минут, сказать что-то довольно сложно. Игрок все еще не показал себя с лучшей стороны, хоть и заработал два важных стандарта для команды. Ввиду отсутствия каких-либо результатов Муртазаев вновь остался вне сборной Казахстана, попав лишь в резервный список. Зато в национальную команду получил приглашение 21-летний Рамазан Каримов, которого «Астана» недавно отдала в очередную аренду.

С учетом того, что сейчас у столичных есть два нападающих, ни разу не забивших в четырех стартовых официальных матчах, назревает вопрос: а не нужен ли клубу еще один форвард? Ранее была информация, что в Нур-Султане заинтересовались бомбардиром из второго дивизиона Норвегии. Пока неясно, насколько эта новость соответствует действительности, как неизвестно и то, почему в клубе решили избавиться от своего воспитанника, чтобы на его место подписать «кота в мешке» или мучиться на старте сезона из-за неэффективности имеющихся исполнителей.

В любом случае у клубов КПЛ все еще имеется время для регистрации новичков. Возможно, что «Астана» успеет подписать третьего нападающего до конца трансферного окна.

Напомним, что по итогам двух туров КПЛ-2021 «Астана» набрала четыре очка. Прямо сейчас «сине-желтые» идут на втором месте в таблице чемпионата, отставая на два пункта от лидирующего «Кайрата».