Зарабатывает важные стандарты, но неэффективен, или как начинает новый сезон в «Астане» Муртазаев
Поразмышляли над проблемами столичных в атаке.
Поразмышляли над проблемами столичных в атаке.
Казахстанский форвард Роман Муртазаев в это межсезонье вернулся в «Астану», подписав соглашение со столичным клубом. 27-летний футболист покинул «сине-желтых» по итогам сезона-2019, а затем один год провел в «Тоболе». Корреспондент Vesti.kz проанализировал форму нападающего по итогам стартовых игр нового сезона.
Лишь год Муртазаева не было в
В феврале стало известно, что футболист вновь стал частью столичного коллектива. В дебютной контрольной игре Роман сразу же отличился дублем, продемонстрировав свою нацеленность на чужие ворота. Казалось, что вот он, голодный Муртазаев, которого мы все никак не увидим с 2016 года, когда он стал вторым бомбардиром чемпионата, забив 18 голов.
Но реальность быстро вернулась в головы фанатов — нужно помнить, что товарищеские игры являются товарищескими играми. Официально сезон Муртазаева начался в тот же день, что и для всех его одноклубников. Это полуфинальная игра Суперкубка Казахстана против «Шахтера» (2:0). Нападающий появился на поле на 81-й минуте, когда игра уже была сделана.
В финале Роман вновь вступил в игру во втором тайме, на 66-й минуте заменив боснийца Семира Смайлагича. На 90-й минуте именно Муртазаев заработал важный штрафной для «Астаны», который хладнокровно реализовал Марин Томасов. Можно сказать, что Роман подарил надежду команде, но в итоге он же эту надежду разрушил, неуверенно исполнив пенальти в послематчевой серии.
Затем была первая игра в рамках КПЛ, выездной матч с «Тураном», о котором еще долго будут говорить фанаты, тренеры и игроки. В «водном поло», как уже прозвали эту игру в футбольном обществе, Муртазаев вновь вышел на замену, но ничем примечательным не отметился.
Но еще больше времени впустую на поле провел Смайлагич. Андрей Тихонов внес свои коррективы в матче второго тура против «Каспия», поставив в старт Муртазаева. Его боснийский конкурент по позиции действительно не блещет в КПЛ, а ведь на сборах он забивал практически в каждой игре. Роман получил отличный шанс, чтобы отобрать место в старте у балканского новичка.
Но не
Но больше поводов для радости нет. Томасов вовсе выглядел раздраженным в ходе игры, потому что как минимум в двух эпизодах Муртазаев смещался в те же зоны, что и хорват, вследствие чего футболисты едва не сталкивались друг с другом, а мяч был потерян. Марин в такие моменты демонстрировал всю свою эмоциональность, держась за голову, зажмуривая глаза и смотря на небо, или, вернее сказать, крышу «Астана Арены».
С трибун вновь было видно, насколько увереннее впереди смотрятся Томасов и Тигран Барсегян, готовые брать игру на себя и ускорять общекомандный темп. Такое, к сожалению, не скажешь о Муртазаеве. Было невооруженным взглядом видно, что он все еще не в лучших игровых кондициях.
Тот же Смайлагич, вышедший в перерыве, выглядел более уверенно, но это не избавило его от большого количества ошибок и неверных решений. Муртазаев же старался действовать более осторожно, медленно, реже ошибался, но при этом выпадал из игры спереди, где основная роль отдавалась незаурядному дуэту Томасова и Барсегяна.
После игры Тихонов подтвердил, что никаких проблем со здоровьем у Муртазаева нет, а замена носит исключительно тактический характер. Со слов наставника, Роман не выполнял те установки на поле, которые ему были даны.
Пока, после четырех официальных матчей, в которых суммарно Роман отыграл 99 минут, сказать
С учетом того, что сейчас у столичных есть два нападающих, ни разу не забивших в четырех стартовых официальных матчах, назревает вопрос: а не нужен ли клубу еще один форвард? Ранее была информация, что в
В любом случае у клубов КПЛ все еще имеется время для регистрации новичков. Возможно, что «Астана» успеет подписать третьего нападающего до конца трансферного окна.
Напомним, что по итогам двух туров КПЛ-2021 «Астана» набрала четыре очка. Прямо сейчас «сине-желтые» идут на втором месте в таблице чемпионата, отставая на два пункта от лидирующего «Кайрата».
Димаш Тулегенов